أخبار التوك شو.. ممثلة الأمم المتحدة: ليبيا تعاني من البؤس.. أسعار السياحة المصرية تناسب الروس.. ومذيعة تبكي لحظة عزف طفلة كفيفة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
عن استئناف الرحلات الجوية مع موسكو.. البطوطي: أسعار السياحة المصرية تناسب الروس.. فيديو
أشادت ممثلة الامين العام للامم المتحدة بليبيا، ستيفاني ويليامز باللقاءات التي أجرتها مع المسئولين المصريين، بخصوص الشأن الليبي، وركزت تلك المشورات على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأضافت ستيفاني ويليامز ، خلال حوارها لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الامر يثبت ضرورة إيجاد حلول سريعة ، خاصة بعد المظاهرات والانتفاضات التي قام الشعب الليبي ، الفترة الاخيرة ، والتي توضح حالة البؤس التي يعاني منها الليبيين
قال وليد البطوطى،مستشار وزير السياحة الأسبق،إن قرار استئناف الرحلات الجوية الروسية الدولية مع مصر يعد من الأخبار الإيجابية.
وأشار " البطوطى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إلى أن مصر استقبلت منذ شهر يوليو 126 ألف سائح، مع تطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .
هنأ اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، أهالى المحافظة بـ افتتاح 7 مساجد بمحور المحمودية وتسليمهم لمديرية ، ووزارة الأوقاف .
وأوضح " الشريف " خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المحافظة انتهت من تنفيذ 11 مسجد فى أسبوع واحد يتم تسليمهم لوزارة الأوقاف .
دخلت الإعلامية داليا أشرف، فى حالة بكاء على الهواء، وذلك اثناء الاستماع لمقطوعة موسيقية لـ طفلة كفيفة، وقالت داليا بصوت منخفض " يا حبيبتي ربنا يحميكي".
خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة استضاف خلالها طفلة تدعى سارة فقدت بصرها منذ الصغر، ورغم ذلك تعلمت العزف الموسيقي.
قال الدكتور مجدى بدران ، استشارى المناعة ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة بين الأطفال مقارنة بكبار السن لأسباب تعود لقيام الصين بحظر٥٠ مليون مواطن نسبة كبيرة منهم من الأطفال، عند بداية تفشى كورونا.
وأوضح " بدران " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه من المتوقع أن تزيد أعداد إصابات الأطفال فى دول العالم ب فيروس كورونا خاصة مع بداية عودة الدراسة نظرا لزيادة الاختلاط.
يستضيف الاعلامى محمد الباز، ٣ من وزراء الحكومة فى انفراد جديد لبرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، حيث يحاور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة ببرنامج آخر النهار، للحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة .
ويكشف المستشار عمر مروان عن طرق التقاضي عن بعد في الشق المدنى والجنائى الذى بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها، وخطة تدريب القضاة والمحامين على التعامل بها.
شرح الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، تجربته الناجحة في إعادة القطن إلى عصره الذهبي.
وقال محمد فتحي سالم، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، اليوم الخميس، إن المصانع الموجودة حاليا تستطيع تصنيع جيزة 95 ولا تستطيع تصنيع ما هو أكثر من ذلك، مضيفا أنةا نجحنا في نمو طول القطن إلى 18 سم ونهدف إلى 20 سم.
كشف الدكتور يحيى عيّاد، صاحب فكرة مبادرة "صحتنا بإيدينا"، تفاصيل المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي من مجموعة من المصريين في الخارج وتسعى لإنشاء أكبر مدينة طبية متكاملة في مصر بأيدي المصريين.
وأضاف عياد، في صريحات للتلفزيون المصري، أن هذه المبادرة تسعى لهدف مهم وهو تحقيق خدمة طبية متميزة للمصريين، من خلال مدينة طبية متكاملة تحتوي على مجموعة مستشفيات نموذجية في جميع التخصصات الطبية الممكنة.
قالت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني إن الفنان علي الديك هو وحده من يؤكد نجاحه في الغناء بمفرده أم معي، مؤكدة أنه لم يكن لديه الإرادة للقيام بعمل أعاني مع فنانين أخرين غيرها والدليل على ذلك انهما يجهزا لأغاني سويا خلال الفترة القادمة.
وأضافت حوراني خلال لقاء لها عبر فضائية mtv : "علي الديك لو يفكر يزعلني هينضرب من أمه لأن والدته تحبني كثيرا وتواصلت معي خلال الفترة الأخيرة".
قالت المطربة نوال الزغبي ، إنها تربطها علاقة جيدة بالفنانة نجوى كرم، وهي صديقة مقربة منها ، موضحة أنهما في بداية مشورهما الفني كانت بينهما منافسة قوية.
وأشارت الفنانة نوال الزغبي ، خلال برنامج "menu" على فضائية "mtv" اللبنانيه ، أنها تحب الفنانة شيرين وعلاقتهما جيدة ، وغنت لها أغنية "على بالي" ، في الاستوديو .