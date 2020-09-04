أخبار التوك شو.. ممثلة الأمم المتحدة: ليبيا تعاني من البؤس.. أسعار السياحة المصرية تناسب الروس.. ومذيعة تبكي لحظة عزف طفلة كفيفة

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة استضاف خلالها طفلة تدعى سارة فقدت بصرها منذ الصغر، ورغم ذلك تعلمت العزف الموسيقي.

قال الدكتور مجدى بدران ، استشارى المناعة ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة بين الأطفال مقارنة بكبار السن لأسباب تعود لقيام الصين بحظر٥٠ مليون مواطن نسبة كبيرة منهم من الأطفال، عند بداية تفشى كورونا.





وأوضح " بدران " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه من المتوقع أن تزيد أعداد إصابات الأطفال فى دول العالم ب فيروس كورونا خاصة مع بداية عودة الدراسة نظرا لزيادة الاختلاط.









يستضيف الاعلامى محمد الباز، ٣ من وزراء الحكومة فى انفراد جديد لبرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، حيث يحاور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة ببرنامج آخر النهار، للحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة .

ويكشف المستشار عمر مروان عن طرق التقاضي عن بعد في الشق المدنى والجنائى الذى بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها، وخطة تدريب القضاة والمحامين على التعامل بها.







شرح الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية ، تجربته الناجحة في إعادة القطن إلى عصره الذهبي.

وقال محمد فتحي سالم، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، اليوم الخميس، إن المصانع الموجودة حاليا تستطيع تصنيع جيزة 95 ولا تستطيع تصنيع ما هو أكثر من ذلك، مضيفا أنةا نجحنا في نمو طول القطن إلى 18 سم ونهدف إلى 20 سم.

مدينة طبية متكاملة.. تفاصيل إطلاق مصريين بالخارج مبادرة صحتنا بإيدينا

كشف الدكتور يحيى عيّاد، صاحب فكرة مبادرة "صحتنا بإيدينا"، تفاصيل المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي من مجموعة من المصريين في الخارج وتسعى لإنشاء أكبر مدينة طبية متكاملة في مصر بأيدي المصريين.

وأضاف عياد، في صريحات للتلفزيون المصري، أن هذه المبادرة تسعى لهدف مهم وهو تحقيق خدمة طبية متميزة للمصريين، من خلال مدينة طبية متكاملة تحتوي على مجموعة مستشفيات نموذجية في جميع التخصصات الطبية الممكنة.





