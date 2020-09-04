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فن

أخبار الفن| الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز بعد صورتها بالمايوه .. كواليس أغنية هيفاء وهبي الجديدة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


عبّر الموزع عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي في أغنية جديدة تستعد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.


هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك بعد نشرها صورة لها بالمايو من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، والتي علقت عليها قائلة :" ضائعة من غيرك يا أمي".


تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ظهوره مع دينا الشربيني أثناء إحياء أحد الأفراح.


تصدر الفنان رامي صبري، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من رواد "تويتر" مقاطع غنائية له، كان أبرزها أغنية "حياتي مش تمام".


نشر الفنان محمود عبد المغني، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


حرصت الفنانة هيفاء وهبي، في مساندة شعبها اللبناني، من خلال كتابتها تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام"


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