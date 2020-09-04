AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صراع النفط والغاز.. إسرائيل ترفض مقترحات لبنان فى ترسيم الحدود

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:03 م
إسرائيل ترفض مقترحات
إسرائيل ترفض مقترحات لبنان لترسيم الحدود
Advertisements
سمر صالح
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر الذي يزور لبنان إن إسرائيل ترفض المقترحات اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائلًا إن الإطار التفاوضي حصلت عليه تغييرات في إشارة إلى الشروط اللبنانية، وهذه التغييرات لم تحصل بعد على موافقة إسرائيلية.

ويخوض لبنان نزاعًا مع إسرائيل على مثلث في البحر المتوسط تبلغ مساحته نحو 860 كيلومترًا مربعًا، ويُقسِّم تلك المنطقة إلى بلوكات عدة، أحدها البلوك النفطي رقم 9، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز اكتُشفَت مخزوناتها من الطاقة عام 2009. 

وقد رفض لبنان في عام 2012 مقترحًا أميركيًا يقوم على منح لبنان 360 كيلومترًا مربعًا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أحمد عزالدين، إن المفاوضات ستستمر بين لبنان وإسرائيل في مسألة ترسيم الحدود وكان هناك تقدم لا بأس به في الفترة الماضية وبالتالي فمن المتوقع أن إسرائيل سوف تتقبل الأمر الواقع لأنها تريد استثمار النفط في البحر وإن لم تستطع ترسيم الحدود مع لبنان فسيكون هناك صعوبات في استثمار هذا النفط وهذه المنطقة برمتها ومن المحتمل أن إسرائيل سوف تعمل هذه الفترة للحصول على أكبر قدر من المكاسب ولكن لبنان مازال يرفض أي تنازل.

وأضاف أنه من المستبعد أن يتجه أي من الطرفين سواء لبنان أو إسرائيل إلى التصعيد والجميع يعلم أنه يجب الالتزام بالحوار وبالتالي الموضوع سيتأجل حتى يتم تسوية هذا الأمر ومن المتوقع أن يتم تسويته إما بالحوار أو بالتحكيم الدولي ولكن الخيار الثاني مستبعد لأن أمريكا تدخل طرفا وسيطا في محاولة لتسوية الأمر وإن كان يعد طرفًا غير عادل بالنسبة للبنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناريو حرب تموز يلوح في الأفق.. هل يقف حزب الله وإسرائيل على شفا مواجهة جديدة؟

تقضي على أوهام أردوغان .. اليونان: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية بشأن الحدود البحرية

عقب ترسيم الحدود.. مصر تطرح أماكن جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط

الإمارات تهنئ مصر واليونان بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

تقرير: اتفاق مصر واليونان وضع خطوطا حمراء أمام تركيا في المتوسط

ترشيحاتنا

3 أعراض غير مألوفة تؤكد إصابة طفلك بـ فيروس كورونا

الليلة.. والد زوجة حسنى عبد ربه ضيف برنامج مصر الأصل

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

شوقي غريب يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة احتفاظه بنسخة كأس أمم أفريقيا المفقودة

مأساة عاشها.. ابن الألمانية التي قتلت أبناءها الخمس يروي ما حدث.. فيديو وصور

AdvertisementS

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

تحرك جديد من إثيوبيا بعد تجميد مساعدات أمريكية بسبب سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الحكومة: لا صحة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وشعر كيرلي.. ريهام أيمن تجذب الأنظار بإطلالة صيفية

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي