برلمانية: إنشاء مكتب لمنظمة حماية الطفل داخل ليبيا قريبا

تماشيا مع الدور الريادي المصري، فيما يخص الملف الليبي، استقبلت نائبة شبرا الخيمة ثريا الشيخ، عادل الفايدي، أحد مشايخ لبيا ومنسق العلاقات المصرية الليبية لدي الجانب الليبي، وهذا بصفتها مدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل فرع القاهرة.





جاء اللقاء بهدف إنشاء مكتب للمنظمة داخل دولة ليبيا، حيث يجرى حاليا دراسة هذا الملف مع الفرع الرئيسي ببروكسل لحين توفيق الأوضاع بلبيا.





كما تم الإتفاق علي فتح سوق للمنتجات الخاصة بمصانع شبرا الخيمة داخل دولة ليبيا، حيث اصطحبت النائبة، الشيخ الفايدي لعدة مصانع داخل شبرا الخيمة منها مصنعي للملابس وكذا مصنع للبلاستيك.





وناشدت النائبة ثريا الشيخ، الذين يريدون التعاون في هذا الشأن من أصحاب المصانع التوجه لمكتبها خلال الفترة القادمة للتنسيق بخصوص هذا الشأن.