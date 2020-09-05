AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: إنشاء مكتب لمنظمة حماية الطفل داخل ليبيا قريبا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
النائبة ثريا الشيخ
النائبة ثريا الشيخ برفقة عادل الفايدي
Advertisements
أحمد أيمن
تماشيا مع الدور الريادي المصري، فيما يخص الملف الليبي، استقبلت نائبة شبرا الخيمة ثريا الشيخ، عادل الفايدي، أحد مشايخ لبيا ومنسق العلاقات المصرية الليبية لدي الجانب الليبي، وهذا بصفتها مدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل فرع القاهرة.

جاء اللقاء بهدف إنشاء مكتب للمنظمة داخل دولة ليبيا، حيث يجرى حاليا دراسة هذا الملف مع الفرع الرئيسي ببروكسل لحين توفيق الأوضاع بلبيا. 

كما تم الإتفاق علي فتح سوق للمنتجات الخاصة بمصانع شبرا الخيمة داخل دولة ليبيا، حيث اصطحبت النائبة، الشيخ الفايدي لعدة مصانع داخل شبرا الخيمة منها مصنعي للملابس وكذا مصنع للبلاستيك.

وناشدت النائبة ثريا الشيخ، الذين يريدون التعاون في هذا الشأن من أصحاب المصانع التوجه لمكتبها خلال الفترة القادمة للتنسيق بخصوص هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشايخ القبائل الليبية يهتفون: تحيا مصر عاش السيسي البطل.. فيديو

الشيخ حافظ خطاب : الأمن القومى الليبى والمصرى واحد

مشايخ وأعيان القبائل الليبية يفوضون السيسي والجيش المصري لحماية السيادة والأمن القومي

أحد مشايخ ليبيا: الغزو التركي يساعد الخوارج والدواعش

أحد مشايخ ليبيا: جئنا إلى مصر من أجل تحية السيسي

برلماني: ثقة الليبيين كبيرة فى قدرة مصر على تنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك

ترشيحاتنا

عشيقته قتلته عشان حتة حشيش.. حل لغز جثة حداد أكتوبر

تقنية العار.. أ مير مرتضى يهاجم التحكيم المصري بسبب مباراة الأهلي ووادي دجلة

أخبار التوك شو.. تفاصيل دعم تركي آل الشيخ لبائع الفريسكا.. خبر سار للمصريين كل جمعة.. فنكوش اختفاء الكئوس الافريقية

أغرب جريمة.. 4 حاولوا سرقة الأغنام في سوهاج.. قتل أحدهم على يد صديقه وعلقة ساخنة لاصدقائه

بائع الفريسكا.. يكشف تفاصيل دعم تركي آل الشيخ له

مجدي طلبة: أنا أهلاوي لكن قضيت أجمل أيامي فى الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف