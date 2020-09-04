أزمة جديدة عبر الأطلنطي .. تحذيرات من انسحاب الولايات المتحدة من الناتو حال فوز ترامب بالانتخابات .. مسئولون أمريكيون يكشفون أحاديث الرئيس الخاصة بشأن الحلف.. والكونجرس يستعد للمواجهة

هل سيتحرك الكونجرس للحيلولة لمنع انسحاب أمريكا من الناتو؟

خطة لسحب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا

تخفيض ميزانية "مبادرة الردع الأوروبي" في البنتاجون





طوال نحو 4 سنوات قضاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لم يكف عن توجيه انتقادات حادة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطالبًا الدول الأعضاء به بزيادة إنفاقها الدفاعي والمساهمة بنصيب أكبر في تكاليف الدفاع عن أوروبا.









وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ففي أحاديثه الخاصة مع معاونيه والمقربين منه، كان ترامب يمضي إلى أبعد من الانتقادات، متحدثًا أكثر من مرة عن احتمال الانسحاب من الحلف الذي يضم في عضويته 30 دولة.





وأضافت الصحيفة أن روايات وأحاديث يرددها مسئولون أمريكيون سابقون في مجال الأمن القومي تعزز مخاوف لدى كل من أعضاء الكونجرس والحلفاء الأوروبيين بشأن احتمال إقدام ترامب على الانسحاب من حلف الناتو إذا فاز بفترة ولاية ثانية، لا سيما وأن أي رئيس أمريكي يفوز بفترة ولاية ثانية وأخيرة يشعر بقدر أكبر من الثقة والجراة على اتخاذ قرارات ربما يتردد بشأنها في ولايته الأولى.





وحذر مسئولو الأمن القومي الأمريكيون السابقون هؤلاء من أن خطوة كهذه ستكون واحدة من أكبر التحولات العالمية منذ عقود، وربما تُعد انتصارًا لروسيا، الخصم التاريخي التقليدي للولايات المتحدة، والتي تأسس حلف الناتو بالأساس لمواجهة توسعها ونفوذها العالمي إبان الحقبة السوفيتية.





وبالرغم من ترديد ترامب أحاديث عن رغبته في الانسحاب من حلف الناتو منذ عام 2018 على الأقل، فقد تبدت مؤخرًا إشارات أكثر وضوحًا على رغبته تلك بينما تتوالى الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.





ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كتابًا هذا الصيف، أورد فيه تفاصيل عن أحاديث ترامب حول اتجاهه للانسحاب من الناتو، وتوقع بولتون الشهر الماضي أن يخرج ترامب بـ "مفاجأة أكتوبر" ليعلن عزمه الانسحاب من الحلف قبل أسابيع من إجراء الانتخابات.





وفي كتاب نشره مؤخرًا أيضًا المحرر بصحيفة "نيويورك تايمز" مايكل شميدت، كشف أن كبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي أخبر بعض المقربين منه أن إحدى أصعب المهام التي واجهته مع ترامب كانت محاولة إثناء الأخير عن الانسحاب من الناتو.





وتابعت الصحيفة أن الكونجرس سيتحرك للحيلولة دون إتمام الانسحاب من الناتو في حال إقدام ترامب بالفعل على هذه الخطوة، لكن ستظل هناك خيارات أمام الرئيس الأمريكي للانسحاب عمليًا من الحلف، وأحد هذه الخيارات يتمثل في مخالفة أحكام المادة الخامسة من المعاهدة التأسيسية للحلف، والتي تنص على الدفاع الجماعي عن أعضائه ضد أي اعتداء عسكري.





وفي يوليو الماضي، أعلنت إدارة ترامب خطة لسحب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، التي تُعد القلب الاستراتيجي لحلف الناتو، وسعى الرئيس الأمريكي لتخفيض ميزانية "مبادرة الردع الأوروبي" في البنتاجون.





وفي الكونجرس، يقول النواب الديمقراطيون المعنيون بالشئون الأمنية إن ترامب قد يعيد تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشكل دائم، والتي تشكلت على مدى أجيال من خلال دور واشنطن كحامي للقارة.





وأوضحت الصحيفة أن ترامب يشعر بثقة متزايدة في إدارته لشئون الأمن القومي، وفي حين اعتمد في بداية عهده على شخصيات بارزة ذات خبرة وآراء مستقلة، صار أكثر ميلًا لإحاطة نفسه بمستشارين حديثي الخبرة وأقل رغبة في معارضته.





وبشكل تدريجي، أقصى ترامب من إدارته الشخصيات الرئيسية المحتفظة بقناعة راسخة بشأن ضرورة تعزيز حلف الناتو، بينهم كبير موظفي البيت الابيض السابق جون كيلي، ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي السابق هربرت ماكماستر.





وأشار ترامب في 11 يوليو الماضي إلى أن هناك دولا "لم تكن تدفع شيئا تقريبا، والآن تدفع"، مضيفا "سألوني سؤالا مهما هل ستغادر إذا (لم ندفع) وأجبت نعم، سأغادر". وأوضح أنه لو لم تكن هذه هي الإجابة فإنهم لن يدفعوا، مضيفا "أريد أن يدفعوا حصتهم بالعدل".





وقالت ميشيل فلورنوي، نائبة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن قرار خروج الولايات المتحدة من الناتو "سيكون أحد أكثر الخسائر التي يمكن للرئيس الأمريكي أن يلحقها بالمصالح الأمريكية".

ووفقا للقائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، الأميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، فإن خروج الولايات المتحدة من الحلف سيكون "خطأ جيوسياسيا مأساويا".





وحذر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من أنه "إذا تم الانسحاب الأمريكى من الحلف بالفعل فهذا يعنى سحب جميع القوات الأمريكية من الأفراد والمعدات العسكرية بما في ذلك الأصول الدفاعية النووية والصاروخية من أوروبا. وسيكون هذا بمثابة هدية إلى روسيا ومن شأنه أن يزيد من تهديدات موسكو المحتملة لأوروبا".