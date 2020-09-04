جديد فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا.. استدعاء موظفين للتحقيق وبيان توضيحي للجبلاية وأحمد مجاهد يفتح النار

تعرض مبنى اتحاد الكرة فى الجزيرة للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.





وتسلمت الجبلاية اثنين من الكؤوس من قسم قصر النيل وحلوان وقامت بإصدار بيان رسمي للكشف عن التحقيق فى بقية المقتنيات التى تمت سرقتها.





وخضع العديد من الموظفين للتحقيق فيما تم استدعاء آخرون للمثول أمام الشؤون القانونية.





مجلس جمال علام السابق لم يصمت بل فتح أحد أعضائه النار على اللجنة الخماسية، موضحا أن الأزمة الحالية مجرد تغطية على خطاب الفيفا والانتخابات القادمة.





صدى البلد يسلط الضوء على آخر المستجدات بشأن ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا.





قسم حلوان وقصر النيل





أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان الجبلاية تسلمت من قسم قصر النيل وقسم شرطة حلوان اثنين من الكؤوس الخاصة بأمم أفريقيا والبطولة العربية وبعض المقتنيات بعد حريق الاتحاد عام ٢٠١٣.





قال إن الجبلاية بعد حريق المبني مباشرة تسلمت من قسم قصر النيل أحد الكؤوس بأمم أفريقيا كما تسلمت اللجنة الخماسية أحد الكؤوس الخاصة بالبطولة العربية مؤخرا من قسم حلوان.





بيان اتحاد الكرة





أصدر اتحاد الكرة بيانا بشأن الواقعة جاء على النحو التالي:





في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.





ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.





بدء التحقيق





خضع الثنائى أحمد محب مدير الإدارة المالية فى اتحاد الكرة ووليد مهدى موظف بالمخازن للتحقيق بمعرفة محمد الماشطة فى الشؤون القانونية للجبلاية بشأن ضياع كؤوس أمم أفريقيا.





وأحالت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الثنائى إلى التحقيق أمس الخميس وجرى التحقيق معهما بمعرفة محمد الماشطة عضو الإدارة القانونية.





استدعاء جديد





استدعت إدارة الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة على كامل المسؤل عن المخازن فى مشروع الهدف باتحاد الكرة فى مدينة ٦ أكتوبر من أجل التحقيق ف ضياع كؤوس أمم أفريقيا.





ومن المقرر أن يمثل على كامل للتحقيق خلال الساعات القادمة بمعرفة محمد الماشطة عضو إدارة الشؤون القانونية فى الجبلاية باعتباره مسئولا عن المخازن.





أحمد مجاهد يفتح النار





أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق أن سرقة كؤوس أمم أفريقيا تم إثباتها فى محاضر رسمية عقب الحريق الجبلاية وقال..

كنت عضوا فى مجلس جمال علام فى عام ٢٠١٣ وفى اليوم الذى جرى فيه حريق الجبلاية كنت أنا وجمال علام فى المغرب وتم إثبات الحريق وسرقة مقتنيات الجبلاية والأوراق فى محاضر رسمية.





تابع.. مجلس جمال علام ومن بعده المهندس هانى أبو ريدة ليسوا مسؤولين عن سرقة كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق والجهات التنفيذية أجرت تحقيقا موسعا حول ذلك الشأن.





أضاف: اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تولت المهمة منذ عام وشهرين فقط لم يتذكروا سرقة كؤوس أمم أفريقيا سوى الآن.





أشار إلى أن اللجنة الخماسية تسعى إلى افتعال أى شيء من أجل توجيه الشارع الرياضى عن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الخاص برحيلهم فى ٣٠ نوفمبر القادم وإجراء انتخابات قادمة.





شدد على أنه فى حال ضياع كرسي داخل مقر الجبلاية سوف تقوم اللجنة الخماسية المؤقتة بتوجيه تصابع المسؤلية إلى مجلس جمال علام وأبوريدة.





اوضح المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق أن كؤوس أمم أفريقيا الموجودة داخل مقر الجبلاية بالجزيرة مجرد نسخ تقليد أما الأصل موجود فى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.