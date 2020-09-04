AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جديد فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا.. استدعاء موظفين للتحقيق وبيان توضيحي للجبلاية وأحمد مجاهد يفتح النار

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:57 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي
تعرض مبنى اتحاد الكرة فى الجزيرة  للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

وتسلمت الجبلاية اثنين من الكؤوس من قسم قصر النيل وحلوان وقامت بإصدار بيان رسمي للكشف عن التحقيق فى بقية المقتنيات التى تمت سرقتها.

وخضع العديد من الموظفين للتحقيق فيما تم استدعاء آخرون للمثول أمام الشؤون القانونية.

مجلس جمال علام السابق لم يصمت بل فتح أحد أعضائه النار على اللجنة الخماسية، موضحا أن الأزمة الحالية مجرد تغطية على خطاب الفيفا والانتخابات القادمة.

صدى البلد يسلط الضوء على آخر المستجدات بشأن ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا. 

قسم حلوان وقصر النيل 

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان الجبلاية تسلمت من قسم قصر النيل وقسم شرطة حلوان اثنين من الكؤوس الخاصة بأمم أفريقيا والبطولة العربية وبعض المقتنيات بعد حريق الاتحاد عام ٢٠١٣.

قال إن الجبلاية بعد حريق المبني مباشرة تسلمت من قسم قصر النيل أحد الكؤوس بأمم أفريقيا كما تسلمت اللجنة الخماسية أحد الكؤوس الخاصة بالبطولة العربية مؤخرا من قسم حلوان.

بيان اتحاد الكرة 

أصدر اتحاد الكرة بيانا بشأن الواقعة جاء على النحو التالي:

في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.

بدء التحقيق 

خضع الثنائى أحمد محب مدير الإدارة المالية فى اتحاد الكرة ووليد مهدى موظف بالمخازن للتحقيق بمعرفة محمد الماشطة فى الشؤون القانونية للجبلاية بشأن ضياع كؤوس أمم أفريقيا. 

وأحالت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الثنائى إلى التحقيق أمس الخميس وجرى التحقيق معهما بمعرفة محمد الماشطة عضو الإدارة القانونية.

استدعاء جديد

استدعت إدارة الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة على كامل المسؤل عن المخازن فى مشروع الهدف باتحاد الكرة فى مدينة ٦ أكتوبر من أجل التحقيق ف  ضياع كؤوس أمم أفريقيا. 

ومن المقرر أن يمثل على كامل للتحقيق خلال الساعات القادمة بمعرفة محمد الماشطة عضو إدارة الشؤون القانونية فى الجبلاية باعتباره مسئولا عن المخازن.

أحمد مجاهد يفتح النار

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق أن سرقة كؤوس أمم أفريقيا تم إثباتها فى محاضر رسمية عقب الحريق الجبلاية وقال..
كنت عضوا فى مجلس جمال علام فى عام ٢٠١٣ وفى اليوم الذى جرى فيه حريق الجبلاية كنت أنا وجمال علام فى المغرب وتم إثبات الحريق وسرقة مقتنيات الجبلاية والأوراق فى محاضر رسمية.

تابع.. مجلس جمال علام ومن بعده المهندس هانى أبو ريدة ليسوا مسؤولين عن سرقة كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق والجهات التنفيذية أجرت تحقيقا موسعا حول ذلك الشأن.

أضاف:  اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تولت المهمة منذ عام وشهرين فقط لم يتذكروا سرقة كؤوس أمم أفريقيا سوى الآن. 

أشار إلى أن اللجنة الخماسية تسعى إلى افتعال أى شيء من أجل توجيه الشارع الرياضى عن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الخاص برحيلهم فى ٣٠ نوفمبر القادم وإجراء انتخابات قادمة.

شدد على أنه فى حال ضياع كرسي داخل مقر الجبلاية سوف تقوم اللجنة الخماسية المؤقتة بتوجيه تصابع المسؤلية إلى مجلس جمال علام وأبوريدة.

اوضح المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق أن كؤوس أمم أفريقيا الموجودة داخل مقر الجبلاية بالجزيرة مجرد نسخ تقليد أما الأصل موجود فى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التحقيق.. تفاصيل جديدة فى سرقة كأس أمم أفريقيا باتحاد الكرة

أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة فى سرقة كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية

جرد باتحاد الكرة للتحقيق فى سرقة كؤوس أفريقيا

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

صدى البلد ينشر صور ٣ كؤوس لـ أمم أفريقيا فى مقر اتحاد الكرة

فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.. خضوع مدير المالية وموظف المخازن للتحقيق باتحاد الكرة

ترشيحاتنا

بـ روب ستان.. رانيا منصور تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

أسماؤهم تبدأ بحرف واحد.. أم لـ15 طفلا في انتظار مولودها الجديد.. صور

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

أخبار الفن| الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز بعد صورتها بالمايوه .. كواليس أغنية هيفاء وهبي الجديدة

ما علاقة حبيبة طارق العريان بحذف أصالة صورها وأعمالها الفنية من انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يوم التعافي من إدمان الكحول.. ميلانيا ترامب تتألق بإطلالة أنيقة

تداعيات كورونا على أفريقيا في ندوة صدى البلد: الصين الشريك التجاري الأهم.. تأثيرات الفيروس طالت التجارة والمعونات والمنح.. وأمريكا لن تصبح القطب الأوحد بالعالم.. صور

متى ينقل المصاب بـ كورونا العدوى للآخرين.. وكم تستغرق مدة الشفاء من الفيروس؟