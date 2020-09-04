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سيارات

للسيدات.. تعرفي على أسباب تلف الفرامل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:02 م
تلف الفرامل
تلف الفرامل
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أماني نوار
تتجاهل النساء دائما الأصوات التي تحدث في السيارة ، وفي الأغلب تكون هذه الأصوات متعلقة بفرامل السيارة ، فهناك بعض العلامات التي عليكي الانتباه لها لكي يتم تغييرها.

من  المعروف أن معظم السيارات يوجد بها وسادة الفرامل البالية ويؤدي النظام الهيدروليكي الملئ بسائل الفرامل لتشغيل مجموعة من البطانات التي تضغط  معا على قرص يسمى الدوار ، لذلك يحدث هذا الاحتكاك بين الوسادات ، والدوار لتتوقف  السيارة ، لذلك مع  مرور الوقت يتم تآكل البطانات وتقل فعاليتها 

ومن الممكن ان يكون السبب هو عدم انتظام الإطارات وتضخمها أو تلفها أو المحاذاة ضعيفة أو هناك مشكلة بتعليق السيارة ، بالإضافة إلى دواسة الفرامل أيضا وتذبذبها يؤدب إلى تشوه الدوارات مما يجعل سطحها غير المستوية تتفوق على الفرامل وتشعر بالتغذية المرتدة من الدواسة 

طراوة الدواسة أيضا ونزولها إلى الأرض يشير إلى اهتراء الوسائد ويؤدي إلى تسرب الهواء أو وجود هواء بالأنبوب ،أو تسرب سائل الفرامل  ، وللتأكد من ذلك  ضعي ورقة  بيضاء أو روق مقوى أسفل السيارة طوال الليل ، وفي الصباح افحصي السوائل المتجمعة .

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