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محافظات

تكثيف حملات النظافة وصيانة الأعمدة بمركز المحمودية بالبحيرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:55 م
تكثف حملات النظافه
تكثف حملات النظافه وصيانة الأعمدة بمركز المحمودية بالبحيرة
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة اليومية بكافة مدن وقرى المحافظة، ورفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع تدوير القمامة والتوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين.


في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لنظافة ورفع التراكمات والمخلفات والتوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين.


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وأسفرت الحملة التى إنطلقت اليوم، في إحدى قري أريمون وفيشا، نظافة مدخل عزبة الرغامة التابعة لقرية أريمون ومدخل عزبة كفر الرحمانية وعوض كشك التابعين لقرية فيشا، كما تم رفع التراكمات والمخلفات الصلبة ومسح للأتربة.


كما تم رفع ٣٥ طنا من المخلفات الصلبة، بخلاف الجهود اليومية التى نفذتها حملات النظافة بباقي القرى ومدينة المحمودية، والتى أسفرت عن رفع ١٦٥ طن قمامة وصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة في القرية.

تكثيف حملات النظافة وصيانة الأعمدة بمركز المحمودية بالبحيرة
تكثيف حملات النظافة وصيانة الأعمدة بمركز المحمودية بالبحيرة
تكثيف حملات النظافة وصيانة الأعمدة بمركز المحمودية بالبحيرة
تكثيف حملات النظافة وصيانة الأعمدة بمركز المحمودية بالبحيرة
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