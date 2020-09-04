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بعد تكريمهم من وزير العدل.. المستشار أمير مكسي: إصابتي في حادث العريش الإرهابي لن تمنعني من أداء واجبي و أشعر بفخر شديد.. و يعقوب يوجه رسالة إلى الإرهابيين: مش هتقدروا تأثروا علينا ولا على عزيمتنا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:12 م
المستشار عبدالحميد
المستشار عبدالحميد احمد ابوالروس نائب رئيس مجلس الدولة
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قسم الحوادث

بعد تكريمهم من وزير العدل

المستشار أمير مكسي: أشعر بفخر شديد جراء ذلك التكريم لم أشعر به من قبل 

شعور لا يوصف و مجهودي و إصابتي لم تذهب هباء

المستشار أمير يعقوب يوجه رسالة إلى أهل الشر: مش هتقدروا تأثروا علينا ولا على عزيمتنا 

هنفضل نعمل شغلنا كله وواجبنا تجاه بلدنا ومش هنخاف لحين الخلاص منكم نهائيا

الإرهاب مش هيقدر على مصر ولا المصريين ومش هتقدروا توقفونا

 شقيق المستشار ابو الروس: المرحوم سعى لتحقيق العدالة الناجزة

 

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، تكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ولفيف من قياداتها، في حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر.

 

واستهل الوزير كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتمنياته بدوام التفوق والتميز مستعرضًا ما وجه به نحو تكريم الشباب الأكثر تميزًا تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.

 

وخلال المراسم أشار إلى سعي الوزارة في دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها، عبر وسائط مبتكرة تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد، والتأهيل المستمر للقاضي، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات ؛ ليكونوا قاطرة التطوير والإنجاز المنشودين.

 

واختتم الوزير كلمته بتجديد التهنئة للأعضاء المكرمين متمنيًا أن يكونوا قدوة لزملائهم، وأن يصبح التكريم مناسبة سنوية تجمع القيادات الواعية بالشباب المتميز من أجل استمرار التطوير والإنجاز والإبداع، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

شهد الحفل توزيع شهادات تقدير على المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية.

 

و أعرب المستشار أمير يعقوب مكسي يعقوب؛ أحد مصابي حادث العريش الإرهابي؛ أثناء الإشراف على انتخابات مجلس النواب عام ٢٠١٥؛ عن سعادته بتكريم المستشار عمر مروان وزير العدل له اليوم.

 

وقال مكسي لـ صدى البلد؛ إنه شعر بفخر شديد جراء ذلك التكريم لم يشعر به من قبل؛ مضيفا: «شعور لا يوصف شعرت من خلال بأن مجهودي وإصابتي لم تذهب هباء».

 

وعن لقاء المستشار عمر مروان وزير العدل؛ ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة؛ قال مكسي: أتمنى أن تستمر هذه الخطوة الجميلة في تكريم المتميزين من رجال القضاء.

 

ووجه المستشار أمير يعقوب رسالة إلى أهل الشر؛ قائلا: «مش هتقدروا مهما عملتوا تأثروا علينا ولا على عزيمتنا وهنفضل نعمل شغلنا كله وواجبنا تجاه بلدنا ومش هنخاف لحين الخلاص منكم نهائيا».

 

وأضاف: «الإرهاب مش هيقدر على مصر ولا المصريين، ومش هتقدروا توقفونا.. كلنا مصطفين خلف قيادتنا السياسية الحكيمة وإن شاء الله مصر بتتقدم وبكره أحلى بكتير».

 

كما أكد المستشار عبدالحميد احمد ابوالروس نائب رئيس مجلس الدولة أن تكريم المستشار عمرو مروان وزير العدل لشقيقة المرحوم المستشار مصطفى ابوالروس نائب رئيس مجلس الدولة ضمن المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وسام على صدره .

 

وأضاف فى تصريحات لصدى البلد:" تختلجنى مشاعر عدة بشان التكريم اليوم الاولى الفخر بان التكريم يعكس حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تكريم القضاه والثانية الامتنان لمعالى المستشار عمر مروان وزير العدل بهذه اللفتة التى وعد بتكرارها كل عام".

 

وتابع تصريحاته قائلا:" أما الشكر الثالث لدولة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع الأمين العام وكافة القيادات على روح الوفاء بتكريمهم لاخى المرحوم المستشار مصطفى ابوالروس على تفوقه وانجازه بمجلس الدولة خاصة وأنه بذل مجهود كبير لتحقيق العدالة الناجزة".

 

وقال:"لقد توفى اخى اثر حادث بالإسكندرية فى 29 يناير الماضى ويشاء الله أن تكون الوفاة بعد أن أتم إنجازه الشهرى من الأحكام واخى المستشار مصطفى كان أحد قضاة مجلس الدولة الذى انتقل للعمل به بعد تعيينه بالنيابة العامة ليترقى بين جنباته حتى وصل إلى منصب نائب رئيس مجلس الدولة قبل وفاته بمدة وجيزة".

 

وانهى تصريحاته قائلا:" انا نيابة عن عائلة ابوالروس هذه العائلة القضائية التى انتمى إليها واخى المستشار محمد احمد ابوالروس نائب رئيس مجلس الدولة وكافة القضاة بالعائلة بكافة ربوع الجمهورية نحتسبه عند الله من الشهداء وندعو المولى أن يلحقنا به فى الفردوس الاعلى اميييين".

 

وكان المستشار عمرو مروان  وزير العدل كرم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اليوم الخميس بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، وعدد من قياداتها، في حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر .

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