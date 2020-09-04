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اقتصاد

أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:00 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.20 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.77 جنيه للشراء و 42.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.94 جنيه للشراء و22.41 جنيه للبيع.
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