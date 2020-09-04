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ديني

جملك الله.. دعاء النبي لمن صنع معروفا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:47 م
جملك الله.. دعاء
جملك الله.. دعاء النبي لمن صنع معروفا
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محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات: كان دعاء النبي‬ ﷺ لمن صنع له معروفًا قول جَمَّلَكَ اللهُ .

وأوضح الجفري عبر الفيسبوك: استسقى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فسقاهُ يهوديٌّ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "جَمَّلَكَ اللَّهُ"، فما رأى الشيب حتى مات.

وقال الجفري الداعية الإسلامي إن من فضل الله أنه لم يطرد المذنبين عن بابه بل فتح لهم باب الرجاء في فضله وأبواب الإقبال عليه، وخلع عليهم خلعة المحبوبية إذا تابوا.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ‏(دعوةُ ذِي النُّونِ إذْ دَعا ربَّهُ وهوَ في بطنِ الحُوت:‏ لا إلهَ إلا أنت سُبحانَكَ إنِّي كنتُ مِنَ الظّالمينَ، ‏لمْ يدْعُ بها رَجُلٌ مُسلمٌ في شيءٍ قَطُّ إِلا استجابَ الله له).سنن الترمذي

وأضاف الجفري أن ‏من دعاء النبي‬⁩ ﷺ.. عند الكَرْب ‏لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العظيم، لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ السّمٰواتِ ورَبُّ الأرضِ ربُّ العَرْشِ الكريم.


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