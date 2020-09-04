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حوادث

فتش عن المرأة.. أمن المنيا يكشف لغز العثور على جثة مسن داخل حقل زراعي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:56 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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ايمن رياض
كشفت أجهزة الأمن بالمنيا لغز العثور على جثة رجل مسن ملقى داخل أحد الحقول الزراعيه، وتبين أن سيدة وراء الحادث.


قتلت سيدة والد زوجها "حماها" بالإتفاق مع شخصين، بعد ضربه بماسورة حديديه علي رأسه حتي فارق الحياه، وجري إلقاء جثته بالزراعات المتاخمه لمنزله، وذلك بقصد سرقة أمواله، وذلك  في إحدي القري التابعه لمركز العدوه 

لقى اللواء محمود خليل مدير الأمن،  إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلي مركز شرطة العدوة بالعثور علي جثة لرجل مسن ملقاه بأرض زراعية أمام منزله في إحدي القري بغرب مركز العدوه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ"علي. ا" 75 عاما فلاح.

بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوه، والرائد هشام أبوالعلا، والنقباء: محمد أبوالوفا، أحمد الحسيني، مصطفي حميدة، محمود ندا.

تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة ابن المجني عليه مستغله غياب زوجها المحبوس في قضية مخدرات.

أفادت التحريات الأوليه، بأن زوجة الابن أتفقت مع شخص تعرفه، وأحد أصدقائه علي قتل المجني عليه، لسرقته ظنا منهم أنه يمتلك الأموال، فقاموا بإعداد كمين له والتعدي عليه بماسورة علي رأسه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم كبلوا يده وقدمه وألقوه بالزراعات وسرقوا غرفته.

تم ضبط المتهمين وهم: "ف.ف" 20 عاما ربة منزل، "م.ا"23 عاما عاطل، "م. م" 18 عاما، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم ضبط السلاح المستخدم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.
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