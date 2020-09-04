AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أول تحرك برلماني عاجل لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكئوس من اتحاد الكرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:20 م
كاس الامم الافريقية
كاس الامم الافريقية
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل فيما تردد بأنه لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة.

وتساءل "حساسين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا: "أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء".

وقال الدكتور سعيد حساسين، إنه إذا كانت الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم تم سرقتها وتبديدها، فإنه يجب محاكمة جميع المسئولين عن ضياعها.

وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق امام الرأى العام بشأن هذا الملف.
Advertisements

ترشيحاتنا

علامة غريبة في البول تشير للإصابة بـ السكر من النوع 2 .. اكتشفها

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

مرتضى منصور يعلن عن 5 صفقات سوبر للزمالك ويتحدث عن واقعة كهربا في الأهلي

أغطية البصق.. وسيلة الشرطة الأمريكية لقتل السود خلال القبض عليهم

"الصحة" تنشر عناوين 24 معملا لإجراء المسافرين للخارج تحاليل كورونا بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور