أول تحرك برلماني عاجل لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكئوس من اتحاد الكرة

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل فيما تردد بأنه لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة.





وتساءل "حساسين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا: "أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء".





وقال الدكتور سعيد حساسين، إنه إذا كانت الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم تم سرقتها وتبديدها، فإنه يجب محاكمة جميع المسئولين عن ضياعها.





وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق امام الرأى العام بشأن هذا الملف.