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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد المجمع الإسلامي: سحب الأعمال المتأخرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:22 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامي
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منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامي بمدينة موط بمركز الداخلة وذلك خلال جولته بالمركز اليوم الجمعة، يرافقه سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور نبيل حنفى، رئيس المركز.

وشدد الزملوط على سرعة الانتهاء من الأعمال المخططة في التوقيتات المحددة وسحب الأعمال المتأخر تنفيذها لعدم الجدية في إنهائها.
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وكان محافظ الوادى الجديد، أدى صلاة الجمعة بالمسجد الشرقي بمدينة بلاط مع توافد المواطنين وسط تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية. 

واستمع المصلون للخطبة التي حملت عنوان" العلم والإيمان"، وعقب أداء الصلاة التقى المحافظ بالمصليين وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها.

وعرض جهود المحافظة في توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الزراعية، ووجه مسئولي المركز بتوفير مقر لتنظيم قوافل من الشهر العقاري والمرور للتيسير على المواطنين. كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.

من جانب اخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن استكمال إجراء المقابلات الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف (مهندس-كيميائي – إخصائي سلامة وصحة مهنية – محاسب-كاتب – فنى-مراقب أمن – حرفي-عامل) بالمسابقة رقم (٤) لسنة 2018 م و المسابقة رقم (5) لنفس العام لوظيفة محصل قارئ بالعمولة والتي سبق الإعلان عن موعدها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة. 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف المسابقة (4، 5) والخاصة بالوادي الجديد تجرى بنفس التقنية التي جرت بمركزي الداخلة وبلاط On Line طبقا للإجراءات الاحترازية التي أقرها قرار مجلس الوزراء حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد تحت إشراف لجان متخصصة من الشركة القابضة ورؤساء بعض الشركات التابعة.

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