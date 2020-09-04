بريفان تخوض بطولة المسلسل اللبناني السعودي "بعد حين"

تعيش الفنانة السعودية بريفان، انتعاشة فنية غير مسبوقة في مشوارها بانتهائها من تصوير فيلمين وبطولة مسلسل لبناني سعودي وآخر إماراتي سعودي.





وانتهت بريفان من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمين من سلسلة أفلام "عناقيد"، أشهر سلسلة أفلام قصيرة بالسعودية، وهما "حب كروما" وفيلم "فضيحة أبلة نورا"، حيث تلعب في الأول دور الأخت الحنونة التي تسعى لمساندة أختها بعد انفصالها عن خطيبها وأدى لانهيارها نفسيًا وجسديًا، بينما تجسد شخصية "أبلة نورا" وهي مدرسة تقرر الوقوف بجانب صديقتها بعد مرورها بفضيحة كبرى.





كما انتهت بريفان من تقديم دور البطولة في المسلس السعودي اللبناني "بعد حين"، التي تلعب خلاله شخصية أخت البطل التي تقرر العودة من سفرها والاستقرار بجانبه بعد وفاة زوجته التي تركته وحيدًا مع ابنه وتسعى جاهدة لحل مشاكله ومحاولة تزويجه مرة أخرى.





وتستمر الانتعاشة الفنية التي تعيشها بريفان في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل سوري إماراتي سعودي بالتزامن مع تصوير فيلم خليجي، وتجرى أعمال تصوير كلا العملين في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الشهر المقبل.





ومن ناحية أخرى، أكدت بريفان أنها وقعت في حب مجال التمثيل، ورفضت عدة فرص للظهور كمذيعة حيث تجد نفسها كممثلة فقط، رغم بعد مجال دراستها للهندسة الزراعية،إلا أنها قررت احتراف المجال الفني بدورات مكثفة للتمثيل، موضحة أنها تفضل التنوع في اختيار الأدوار التي تلعبها، وتتمنى أن تخوض تجربة الكوميديا قريبًا بعد تقيدمها شخصية الطيبة والشريرة عدة مرات.