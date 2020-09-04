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فن

ساندرا فارس تشارك في الفيلم الخليجي بحور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:26 م
ساندرا فارس
ساندرا فارس
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محمد نحلة
انضمت الفنانة الشابة ساندرا فارس، لفريق عمل الفيلم الخليجي الجديد، الذي يحمل اسم "بحور"، للمخرج الكويتي علي محمد.

ويبدأ تصوير فيلم "بحور" خلال شهر نوفمبر المقبل بعد اكتمال التعاقدات على العمل، واختيار أماكن التصوير.

ويضم فيلم "بحور" مجموعة من الفنانين العرب منهم حمد الكبيسي، سعد الفرج، ‏شعيفان محمد، خالد أمين، زهرة الخرجي، ريم أرحمة، ‏وهيفاء عادل وأخرون، ومن تأليف علاء محمد.

وشاركت ساندرا فارس بدراما رمضان الماضي من خلال المسلسل السعودي "ضرب الرمل" وهو مأخوذ قصته من عمل روائي من ثلاثية ضرب الرمل للروائي محمد المزيني، وهي ملحمة تاريخية تتناول تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام 1956م مرورا بعقد الثمانينيات حتى العصر الحالي، من بطولة خالد عبد الرحمن، ريتا حرب، محمد الطويان وغيرهم ومن إخراج ماجد الربيعان.

يذكر أن ساندرا فارس شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل "نيللي وشريهان" مع الفنانات إيمي سمير غانم، ودنيا سمير غانم، مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع الفنانون شريف منير ونيكول سابا.
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