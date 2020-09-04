محمد بدير يستعد لخوض تجربته الإخراجية الأولى مع "الأسد"

تعاقد المخرج الشاب محمد بدير مع شركة لوينز للانتاج الفني للمنتج تامر اباظة علي مسلسل "الأسد" تأليف السيناريست مصطفي سالم بطولة الفنان احمد عبدالله محمود.





ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا: نبيل قيراط ومحمود فارس ومحمد فاروق شيبة وريهام محي ومني عز وشرين غالي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الايام القادمة.





وتعد هذه التجربة الاخراجية الاولي للمخرج الشاب الذي شارك في العديد من الاعمال كمخرج منفذ، ومنها فيلم "القرد بيتكلم" و"الهرم الرابع" و"بث مباشر" و"الرجل الاخطر" و"برد الشتا" والفيلم البحريني "طربال رايح جاي" ومسلسل "كلبش" ومسلسل سعودي بعنوان "اف بي أي" .