AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زي الحيطة.. سامي مغاوري: كرهت التمثيل في مرحلة المراهقة وكانوا بيعتبروني طفل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:18 م
كشف الفنان سامى مغاورى
كشف الفنان سامى مغاورى
Advertisements
أسامة علي
قال الفنان سامى مغاورى، إن المصادفة أحد الأسباب التى جعلته يدخل مجال التمثيل منذ أن كان عمره 7 سنوات.
 

وأوضح مغاوري، خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عندما كان طفلا فى سن الـ 7 سنوات، أدخله خاله المخرج أحمد زكى، للتمثيل فى الإذاعة، لافتا إلى أنه كان لا يستطيع قراءة النصوص المكتوبة، بل كان يحفظها، بمساعدة مدرس لغة عربية، ولم يكن يعرف أيضا الممثلين الكبار الذين يمثل معهم.


وأشار سامى مغاوري، إلى أنه بعد انتهاء مسلسله الإذاعي الأول؛ تم ترشيحه للتمثيل فى مسلسل "ملك القطن" بطولة الفنان القدير عبدالله غيث.

 
وأضاف سامى مغاورى،قائلا:" فى مرحلة المراهقة بدأت ملامحي تتغير وصوتى يتخن، فكانوا في المسرح يسألوا عنى فين الطفل سامى مغاورى وكنت أتضايق جدا، كنت زى الحيطة وبدأت اكره التمثيل ومروحش، وفى الجامعة الأمور تغيرت لـ تغير الأفكار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انقطاع عدة سنوات.. محمد شلبي يعود للتمثيل بـ "بين السطور"

هي إللى بـ تسانده.. سامي مغاوري: الرجل ما يقدرش يستغنى عن المرأة.. فيديو

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. 3 أشقاء يصيبون شقيقتهم ويقتلون نجلها في أطفيح

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

تنفيذا لتوجيهات السيسى.. السيد المسنة تتلقى الرعاية الصحية الفورية | صور

الأهلي ووادي دجلة .. 30 دقيقة تعادل سلبي وتألق من الشناوي والحكم يرفض اللجوء للفار

بحضور وفاء عامر .. المنتج محمد فوزي يحتفل بعيد ميلاده في الساحل

يواصل الرد على منتقديه.. مروان محسن يتألق ويحرز الهدف الأول للأهلي أمام دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور