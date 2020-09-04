زي الحيطة.. سامي مغاوري: كرهت التمثيل في مرحلة المراهقة وكانوا بيعتبروني طفل





وأوضح مغاوري ، خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عندما كان طفلا فى سن الـ 7 سنوات، أدخله خاله المخرج أحمد زكى ، للتمثيل فى الإذاعة، لافتا إلى أنه كان لا يستطيع قراءة النصوص المكتوبة ، بل كان يحفظها ، بمساعدة مدرس لغة عربية، ولم يكن يعرف أيضا الممثلين الكبار الذين يمثل معهم.









وأشار سامى مغاوري، إلى أنه بعد انتهاء مسلسله الإذاعي الأول؛ تم ترشيحه للتمثيل فى مسلسل "ملك القطن" بطولة الفنان القدير عبدالله غيث.





وأضاف سامى مغاورى،قائلا:" فى مرحلة المراهقة بدأت ملامحي تتغير وصوتى يتخن، فكانوا في المسرح يسألوا عنى فين الطفل سامى مغاورى وكنت أتضايق جدا، كنت زى الحيطة وبدأت اكره التمثيل ومروحش، وفى الجامعة الأمور تغيرت لـ تغير الأفكار".