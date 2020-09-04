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رياضة

هل تراجع ليو.. ميسي يتخلف عن الظهور لإعلان بقائه في برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:17 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
تخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الظهور في البيان الذي سيلقيه لإعلان بقائه في صفوف برشلونة الموسم المقبل.

وتشير التقارير الصحفية بأن ميسي قرر البقاء في صفوف برشلونة الموسم المقبل كآخر مواسمه مع الفريق.

وبحسب الصحافة الإسبانية فأنه كان مقررًا لميسي أن يخرج في فيديو على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي في الخامسة من مساء اليوم، ليعلن استمراره في صفوف الفريق.

ولم يظهر ميسي حتى الآن لإعلان بقائه في برشلونة، ما أثار التكهنات لدى الصحافة الإسبانية حول إمكانية تغيير رأيه والرحيل عن صفوف برشلونة.

وكان ميسي أخبر برشلونة برحيله عن الفريق هذا الصيف.
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