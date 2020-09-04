أحمد المطيري ينتهي من كتابة سيناريو فيلم الحاوي

انتهى الكاتب والسيناريست أحمد المطيري من كتابة سيناريو فيلم الحاوي، والذي يناقش قضية التحرش التي أصبحت ظاهرة عالمية في الآونة الأخيرة، وهو من إنتاج شركة هاوك للانتاج الفني.





وقال أحمد الميطري، إن السيناريو رصد قصص واقعية لفتيات تعرضوا للتحرش والابتزاز الجنسي لأسباب مختلفة، مؤكدا أن العمل سيكون بطولة نسائية جماعية، حيث هناك عدد الترشيحات لبطولة العمل النسائية مثل انچي وجدان وهنادي مهنا ومنى هلا ومايان السيد.





ويعتبر سيناريو الحاوي ثاني فيلم روائي طويل للكاتب بعد فيلم ديوان العروبة الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرا ومن المفترض عرضه في نهاية العام.





كما سبق وأن كتب سيناريو عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية، التي نافست في عدد من المهرجانات المحلية والعالمية، منها أفلام تقارير سرية، أيام العز، فاطمة.