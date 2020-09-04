لعنة الأجندة الدولية تضرب الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد





يوفنتوس وريال مدريد أبرز الخاسرين، حيث تعرض كريستيانو رونالدو لإصابة في إصبع قدمه اليمنى، وبات مهددا بالغياب عن مواجهة كرواتيا، المقرر لها غدا السبت في دوري الأمم الأوروبية، كما تعرض أسينسيو نجم الملكي بتورم في الركبة، وغاب عن مواجهة ألمانيا التي أقيمت، أمس، الخميس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.





وتعرض بعض اللاعبين الآخرين للإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع فترة الاجندة الدولية، مثل ثنائي فرنسا بول بوجبا وندومبيلي، وأداما تراوري لاعب منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى بعض التقارير إلى تشير إلى إصابة كورتوا.





إصابات الأجندة الدولية ستجعل بعض الفرق الأوروبية في ورطة، لأن لاعبيهم سيبغبون بنسبة كبيرة، عن باقي فترة إعداد الموسم الجديد.





ومن المقرر أن تنتطلق جميع الدوريات الأوروبية الكبرى في أوروبا " الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني" خلال الشهر الحالي.

تسببت الأجندة الدولية في أوروبا، في ضربة لبعض الأندية، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد 2019 - 2020.