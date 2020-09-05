AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الشربيني: 30 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات التصالح.. وشباك vip لذوي الاحتياجات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
مخالفات مبانى
مخالفات مبانى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، علي أن يوم 30 سبتمبر الجاري، هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح الشربيني، لـــ"صدى البلد"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة كافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا:

ويواصل المركز التكنولوجى بمقر جهاز المدينة إستقبال طلبات المواطنين و تخصيص شباك vip لللمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تخصيص الرقم ٠١١٤٥٣٤٢٩٥٢ فى حالة طلب المساعدة وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

فيما ناشد رئيس الجهاز جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لحين السير في باقي الإجراءات القانونية، مشددًا علي جميع المختصين  بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من انتظام سير العمل وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال إجازة عيد الأضحى.. استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بأسيوط

الجيزة: غدا.. آخر موعد لسداد رسوم جديه التصالح في مخالفات البناء

محافظ بورسعيد: استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية الجمعة والسبت

عقب مد فترة السداد.. محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة تطبيق التصالح مع مخالفات البناء

محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي ببني مزار

مراكز بورسعيد التكنولوجية تعمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

ترشيحاتنا

المرأة الشيطان.. استغلت حبس زوجها وقتلت حماها لهذا السبب

إسماعيل يوسف أمينًا لصندوق الزمالك بدلا من أشرف زكي

من الصين.. وزير التعليم يكشف واقعة تسريب امتحان الـ SAT

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

جريمة بشعة.. 3 أشقاء يصيبون شقيقتهم ويقتلون نجلها في أطفيح

سباق السيادة على السماء.. اليونان في طريقها إلى تفوق جوي ساحق على تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الكبد