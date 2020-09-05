الشربيني: 30 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات التصالح.. وشباك vip لذوي الاحتياجات

أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، علي أن يوم 30 سبتمبر الجاري، هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.





وأوضح الشربيني ، لـــ"صدى البلد"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة كافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.





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ويواصل المركز التكنولوجى بمقر جهاز المدينة إستقبال طلبات المواطنين و تخصيص شباك vip لللمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تخصيص الرقم ٠١١٤٥٣٤٢٩٥٢ فى حالة طلب المساعدة وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



