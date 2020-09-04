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رياضة

وزير الرياضة السعودي يدعم فرق المملكة المشاركة في دوري أبطال آسيا ماديًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي آل فيصل وزير الرياضة السعودي، عن تقديم دعم مادي ضخم يصل لأربعة ملايين ريال، لأندية المملكة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا العام الحالي.

ويشارك في دوري أبطال آسيا فرق الهلال والنصر والأهلي والتعاون من السعودية.

وأكد آل فيصل بأنه قرر صرف مبلغ 4 ملايين ريال للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأشار الفيصل إلي أنه سيتم التكفل بمصاريف إقامة الفرق في قطر حيث تستكمل باقي مباريات دوري أبطال آسيا.

وتستكمل بطولة دوري أبطال آسيا في قطر بعد توقفها في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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