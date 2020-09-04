اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع بـ كفر الشيخ

لقيت طفلة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، مصرعها إثر سقوطها، من شرفة الطابق الرابع بمنزلهم؛ لاختلال توازنها.





وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول الطفلة " مكة. إ" 3 سنوات إلى مستشفى دسوق العام، جثة هامدة.





و كشفت تحريات الرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث بندر دسوق، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أنه حال وقوف الطفلة بشرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع اختل توازنها و سقطت من أعلى، مما أدى إلى وفاتها.



