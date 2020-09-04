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حوادث

اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع بـ كفر الشيخ

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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محمود زيدان
لقيت طفلة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، مصرعها إثر سقوطها، من شرفة الطابق الرابع بمنزلهم؛ لاختلال توازنها.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول الطفلة "مكة. إ" 3 سنوات إلى مستشفى دسوق العام، جثة هامدة.

وكشفت تحريات الرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث بندر دسوق، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أنه حال وقوف الطفلة بشرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع اختل توازنها و سقطت من أعلى، مما أدى إلى وفاتها.

حرر رجال الشرطة عن ذلك المحضر 3300 لسنه 2020 إداري قسم شرطة دسوق، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
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