شروط التحويل ونقل القيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

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وافق مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس فى جلسته فى 25/12/2019 على شروط التحويلات ونقل القيد الآتية :





اولا- بالنسبة (للتحويل وتعديل الترشيح) يشترط الاتي :

- ان يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى الذى وصل إليه القبول في الكلية.

- ان يكون حاصلًا على الثانوية العامة من المناطق التابعة للتوزيع الجغرافى للجامعة ؛ أو مقيم فى منطقة تابعة للجامعة

- تحديد نسبة التحويلات وتوحيدها على مستوى الكليات بحد أقصي 5%.

- من حق الطالب الناجح نجاحًا كاملًا أو منقول بمادة أو مادتين التحويل.





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ثانيا- بالنسبة لنقل القيد : فيجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية آخرى غير مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفيًا الشروط المؤهلة للقبول بالكلية و حاصلًا على المجموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة ، و لا يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ، وإذا كان الطالب حاصلًا على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية.





ثالثًا بالنسبة للطلاب المفصولين : فيتم قبول المستنفدين عدد مرات الرسوب من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 أو الكليات العسكرية أو جامعة الأزهر أو الجامعات الخاصة المصرية أو المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى كطلاب منتسبين في كليات غير مناظرة بغض النظر عن الشهادات الثانوية الحاصل عليها (ثانوية عامة – ثانوية معادلة – ثانوية فنية – ثانوية أزهرية) وفقًا للشروط و الضوابط التالية:



حصول الطالب على الحد الأدنى المطلوب للكلية التى يرغب فى الإلتحاق بها سواء عام حصوله على شهادة الثانوية العامة أو عام إعادة القيد أيهما أفضل للطالب ، ويسمح للطالب بالتقدم لإعادة قيده بالكليات المعنية فى العام التالى لفصله و بحد أقصى عامان دراسيان متتاليين فقط كفاصل زمنى بين عام فصل الطالب و عام الإلتحاق بالكلية المعنية على أن يترك ما زاد على ذلك لمجلس كل جامعة ، ويظل الطالب مقيدًا وفق نظام (الإنتساب) حتي حصوله على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ، ولا يستفيد الطالب المستنفد مرات الرسوب من هذا النظام (أى إعادة القيد إلا مرة واحدة).





أما بالنسبة للطلاب المفصولين أو المستقيلين من كلية الشرطة يتم قبولهم طبقًا للمادة (20) من اللائحة الداخلية للجامعة لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس والتي تنص على : الطالب المستقيل من كلية الشرطة وكان مقيدًا بالفرقة الأولى يجب عند تحويله أن يكون مستوفيًا لشرط المجموع لقيده بكلية الحقوق أو أن يتم نقل قيده إلى الكلية التي يؤهله مجموعه لها.





وبالنسبة لطلاب الفرق الأعلى من الأولى المستقيلين من كلية الشرطة يتم قبولهم بعد عمل مقاصة للمقررات التي تم دراستها والى الفرقة التي تحددها الكلية وفقًا لهذه المقاصة.





رابعا : المؤهلات العليا : يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على بكالوريوس أو ليسانس معادل ، وأن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وأن يتم قبولهم في حدود الأعداد المقرر قبولها من الطلاب المحولين.





وبالنسبة لـ الفرق الأعلى : يشترط أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزيًا على مستوى الجامعة، ويشترط لقبول تحويل الطلاب للفرق الأعلى أن يكون طبقًا لشروط المجلس الأعلى للجامعات ، وألا تزيد نسبة المحولين عن (10 %) من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وذلك وفقًا لقواعد عامة معلنة ، وترى الكلية أن تكون الأفضلية في التحويل للأعلى مجموعًا ثم للطالبات في حالة تماثل المراكز القانونية ، وعدم قبول تحويل الطلاب الراسبين بالفرقة الأولى من الكليات المتناظرة.





ولاتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس ولا الطلاب المفصولين من الحاصلين على الشهادات الفنية.





وبالنسبة لشروط التحويل الى الشعبة الانجليزية للعام الجامعى 2020/2021: فيقبل حالات نقل القيد بشرط أن تنطبق على الطالب شروط الإلتحاق بالشعبة للعام الجامعي 2019/2020 الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الإنتساب نهائيًا ، ويُقبل المحولون من جامعات أخرى بشرط أن يتم تحويلهم في المواعيد المعلنة بالجامعات طالب انتظام ، على أن يكون ذلك قد تم قبل غلق باب القبول بالشعبة الإنجليزية،وفقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الشعبة وبشرط ان يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية فى العام الدراسي (2019/2020).





وتقبل تحويلات حتى الفرقة الثانية من الكليات المناظرة بشرط أن يكون الطالب ناجح بدون مواد.





وبالنسبة لشروط التحويل إلى الشعبة الفرنسية للعام الجامعى 2020/2021:-

فيشترط لـ التحويل من جامعة أخرى إلى الكلية أن يكون الطالب منتظمًا ومقيدًا بالشعبة الفرنسية بكلية الحقوق التى قام بالتحويل منها.

يشترط لقبول تحويل الطالب أن يكون ناجحًا نجاحًا كاملًا ، وأن يكون الطالب قد درس ذات المواد باللغة الفرنسية التى تدرس بكلية الحقوق جامعة عين شمس و ألا يتم تحميله بها ، وتكون الأولوية لأسبقية التحويل وفى المواعيد المقررة للتحويل وفى هذه الحالة يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس التقدير العام ودرجات الطالب فى مواد اللغة الفرنسية ، ولا يجوز التحويل إلى الفرقتين الثالثة والرابعة.





وعن التحويل بين الشعبتين الفرنسية والعربية بالكلية: لا يجوز تحويل الطلاب من القسم العربي إلى الشعبة الفرنسية بالكلية ، ويجوز تحويل طلاب الشعبة الفرنسية إلى الشعبة العربية فى الفرقة الأولى فقط.