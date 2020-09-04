تلقى تبرعات من المواطنين.. محافظ الغربية يوقف تعيين رئيس كفرديما نائبا لرئيس كفر الزيات

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهات إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بإيقاف قرار تعيين رئيس الوحدة المحلية في كفر ديما بمنصب نائب رئيس مدينة كفرالزيات عقب تلقي محافظ الغربية عدة شكاوى من عدد من المواطنين بمركز كفرالزيات بخصوص ذلك وتحريات بعض الاجهزة .

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وشدد محافظ الغربية فى توجيهاته على ضرورة إعادة فحص ملفه في ضوء شكاوى المواطنين وتبين سابقة استبعاده عام ٢٠١٤ بقرار من اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق بسبب تلقى تبرعات من المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية إبان توليه رئاسة الوحدة المحلية بالدلجمون في ذلك التوقيت واستبعاده بسبب ذلك وإحالته للنيابة الإدارية إلى جانب قرار المحافظ الأسبق عدم توليه اي منصب قيادي بعد ذلك فضلا عن وجود العديد من الشكاوى المقدمة ضده بالنيابة الإدارية

وأشار محافظ العربية في تعليماته إلي محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات بسرعة تعيين نائب بدلا منه والتشديد على فحص ملفه قبل ترشيحه وان يكون من القيادات الشابة المشهود لها بالكفاءة.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية أصدر قرارا بتعيين ثلاث نواب لرئيس مدينة كفرالزيات ليتم الإبقاء على اثنين منهم واستبعاد الثالث بعد إعادة فحص ملفه.