AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تلقى تبرعات من المواطنين.. محافظ الغربية يوقف تعيين رئيس كفرديما نائبا لرئيس كفر الزيات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:02 م
محافظ الغربية يوقف
محافظ الغربية يوقف تعيين رئيس كفرديما نائبا لرئيس كفرالزيات
Advertisements
أحمد على

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهات إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بإيقاف قرار تعيين رئيس الوحدة المحلية في كفر ديما بمنصب نائب رئيس مدينة كفرالزيات عقب تلقي محافظ الغربية عدة شكاوى من عدد من المواطنين بمركز كفرالزيات بخصوص ذلك وتحريات بعض الاجهزة . 

أقرا ايضا :إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى حملات بالغربية ..صور

وشدد محافظ الغربية فى توجيهاته على ضرورة إعادة فحص ملفه في ضوء شكاوى المواطنين وتبين سابقة استبعاده عام ٢٠١٤ بقرار من اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق بسبب تلقى تبرعات من المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية إبان توليه رئاسة الوحدة المحلية بالدلجمون في ذلك التوقيت واستبعاده بسبب ذلك  وإحالته للنيابة الإدارية إلى جانب قرار المحافظ الأسبق عدم توليه اي منصب قيادي بعد ذلك  فضلا عن وجود العديد من الشكاوى المقدمة ضده بالنيابة الإدارية

وأشار محافظ العربية في تعليماته إلي محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات بسرعة تعيين نائب بدلا منه والتشديد على فحص ملفه قبل ترشيحه وان يكون من القيادات الشابة المشهود لها بالكفاءة.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية أصدر قرارا بتعيين ثلاث نواب لرئيس مدينة كفرالزيات ليتم الإبقاء على اثنين منهم واستبعاد الثالث بعد إعادة فحص ملفه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتركهم العمل.. إحالة موظفي النوبتجية الليلية بالوحدة المحلية لقريتي أبوصير ومحلة زياد للتحقيق

بسبب تلاعب.. إحالة 4 مسئولين بجمعية أبيج بكفر الزيات للتحقيق

بالأسماء .. محافظ الغربية يجري حركة تنقلات بين رؤساء المدن والأحياء

للتلاعب في رخص حكومية.. ضبط مديري الإدارة الهندسية بمحافظة الغربية وحي أول طنطا

ترشيحاتنا

علي جمعة: هذه القيمة في منتهى الصعوبة لا يفعلها إلا الرجال هذا الزمن

عشيقته قتلته عشان حتة حشيش.. حل لغز جثة حداد أكتوبر

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور

مهرها حفظ نصف القرآن الكريم.. ابنة شقيق راغب علامة تحدث ضجة

جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

بنسبة 40%.. وزير العدل: نقل 950 موثِّقًا حاصلا على ليسانس الحقوق من كل أجهزة الدولة إلى الشهر العقاري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور