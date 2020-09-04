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حوادث

ضربه طلقة خلص عليه.. حبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بالهرم|شاهد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في إطلاق شاب النيران على جاره بمنطقة كفر المنفى ما أدى لمقتله. 

أشارت التحقيقات أن المجني عليه فارق الحياة متأثرا بطلق ناري خرطوش بالصدر عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم اطلق الاخير خلالها عيارا ناريا من فرد خرطوش ارداه قتيلا في الحال، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية حول ارتكابه الواقعة واعترف بارتكاب الجريمة. 

وأشار المتهم أنه نشبت مشاجرة بينه وبين جيرانه لخلافات الجيرة فاستعانت إحدى السيدات بزوجها الذي حضر وانهال عليه بالضرب بمعاونة آخرين ما دفعه بإخراج سلاح ناري وأطلق منه النيران فأصابت جاره وسقط غارقا في دمائه. 

وجهت النيابة للمتهم تهمتي القتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وقررت حبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات. 

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