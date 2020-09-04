العالم يترقب.. ميسي يعلن خلال دقائق قرار بقائه في برشلونة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخرج في السادسة مساءً للإعلان عن قراره فيما يخص بقاءه في برشلونة من عدمه الموسم المقبل.





وأشارت الصحف الإسبانية بأن ميسي سيخرج في فيديو ينشره على حسابه الشخصي على إنستجرام بعد قليل في تمام السادسة مساءً، ليعلن بقاءه في صفوف برشلونة الموسم المقبل.





وسيوضح ميسي في الفيديو الأسباب التي جعلته يطلب الرحيل، وأسباب تراجعه عن هذا القرار.





وأشارت الصحف سابقًا بأن ميسي كان سيخرج للعلن في الخامسة، لكن هذا الأمر كان خاطئًا وأن الأسطورة الأرجنتينية سيخرج في السادسة مساءً لتوضيح موقفه.