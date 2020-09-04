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محافظات

إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في طنطا.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:03 م
إزالة 18 حالة تعدٍّ
إزالة 18 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء
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أحمد على

نفذت الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة طنطا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم، قرارات إزالة لـ 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء وتشوينات بنطاق مركز طنطا.

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وأكد المهندس  حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 5171 مترا.

وتابع استرداد مساحة 857 مترا إزالة فى المهد خلال إرتكاب أعمال التعدى على الزراعات بتلك المساحة، بجانب إزالة 2 مخالفة بناء على مساحة 220 مترا.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية تطبيقا لقرار الحكومة بشأن هذا الصدد.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية ، قد أكد أنه لاتهاون مع المخالفين، وضرورة إزالة أى تعديات فى المهد، فضلا عن حصر مخالفات البناء كاملة خلال الفترة المقبلة .

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