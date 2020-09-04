تعرف على مرض كورونا لأوقات طويلة.. ومن يصيبه وأعراضه؟.. شاهد

عرضت قناة العربية تقريرا عن مرضي فيروس كورونا الذي يلازمهم لمدة أطول من الطبيعي، وجاء خلال التقرير أن الاحتفال بتعافيهم من كورونا ليس نهاية الحكاية، فكثير من المصابين رافقتهم أعراض المرض لفترة طويلة.





وأضافت اليستي اكاديمية بريطانية أصيبت بفيروس كورونا خلال التقرير المذاع علي قناة "العربية" الفضائية، أنها كانت مريضة جدا لمدة أسبوعين وكان الألم المعتاد الذي لا يصدق ولم أستطيع حتي النهوض من الفراش ولم أستطع النزول علي الدرج ثم بعدين أسبوعين شعرت بتحسن كبير.





وتابعت اليستي، قائلة "لقد كان الأمر فظيعا، لكنني أتحسن، ثم ساء كل شئ بالفعل في الشهر الثاني، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها شخص غير صالح لا يعرف حقا ماذا إذا كان سيكون هناك شئ مختلف".





وأوضح التقرير أنه أطلق البعض على هؤلاء المرضي "كوفيد لمسافات طويلة" ، وهؤلاء المرضى أنهكهم القلق والاكتئاب والرهبة وأصيبوا بالضعف الجسدي.