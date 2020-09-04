AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على مرض كورونا لأوقات طويلة.. ومن يصيبه وأعراضه؟.. شاهد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:20 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
عرضت قناة العربية تقريرا عن مرضي فيروس كورونا الذي يلازمهم لمدة أطول من الطبيعي، وجاء خلال التقرير أن الاحتفال بتعافيهم من كورونا ليس نهاية الحكاية، فكثير من المصابين رافقتهم أعراض المرض لفترة طويلة.

وأضافت اليستي اكاديمية بريطانية أصيبت بفيروس كورونا خلال التقرير المذاع علي قناة "العربية" الفضائية، أنها كانت مريضة جدا لمدة أسبوعين وكان الألم المعتاد الذي لا يصدق ولم أستطيع حتي النهوض من الفراش ولم أستطع النزول علي الدرج ثم بعدين أسبوعين شعرت بتحسن كبير.

وتابعت اليستي، قائلة "لقد كان الأمر فظيعا، لكنني أتحسن، ثم ساء كل شئ بالفعل في الشهر الثاني، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها شخص غير صالح لا يعرف حقا ماذا إذا كان سيكون هناك شئ مختلف". 

وأوضح التقرير أنه أطلق البعض على هؤلاء المرضي "كوفيد لمسافات طويلة" ، وهؤلاء المرضى أنهكهم القلق والاكتئاب والرهبة وأصيبوا بالضعف الجسدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة الموسيقار حسن إش إش.. فنانون تعافوا من فيروس كورونا

بسبب حفل عيد ميلاد في أمريكا .. إصابة 18 من عائلة واحدة بـ كورونا.. تفاصيل

رئيس البرازيل على تويتر: أتعافى بفضل هذا العقار .. وأشكر الرب

طبيب يكشف تفاصيل معاناته من أعراض كورونا لأكثر من 100 يوم لسبب غير معلوم

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه

ترشيحاتنا

دولة جديدة تعلن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة ابنة غادة عبد الرازق في عيد ميلادها

شوقي غريب يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة احتفاظه بنسخة كأس أمم أفريقيا المفقودة

الأهلي والاتحاد .. سيطرة الإسكندرانية تواجه طموح المارد الأحمر بحثا عن اللقب الغائب في السلة

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

مصر المقاصة ينهى الشوط الأول متقدما بثنائية على الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. النوبة القلبية تصيبك بآثار مؤلمة

شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة عالقة على حافة نافذة بالطابق الـ16 لمبنى

شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني