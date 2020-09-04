AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدى البلد ينفرد بكواليس إعلان ميسي بقاءه في برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:56 م
ميسي
ميسي
Advertisements
إسماعيل محمود
يخرج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني للعلن لتوضيح موقفه من البقاء في برشلونة من عدمه الموسم المقبل.

وعلم صدى البلد أن ميسي لن ينشر فيديو على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بل سيظهر في حوار صحفي مع موقع جول العالمي.

وسيعلن ميسي عن بقائه في صفوف برشلونة بعد لحظات، موضحًا أسباب طلبه الرحيل، فاللاعب الأرجنتيني سيتحدث عن شعوره بأن وجوده لن يكون له فائدة لـ برشلونة في الموسم المقبل، وأن خروجه سيتيح لكومان المدير الفني الجديد لبرشلونة بناء مشروع جديد للفريق الكتالوني بدونه، وهو الأمر الذي سيفرضه الزمن في يوم من الأيام بكل شك لاقتراب اعتزاله.

وسيوضح ميسي أسباب تراجعه عن قراره فهو لا يريد نزاعا قضائيا بينه وبين النادي الذي ترعرع ضمن صفوفه، كما أن جماهير البارسا وعشقها الكبير له جعلته يتراجع عن الرحيل، والبقاء حتى نهاية عقده في موسم أخير له مع برشلونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة ويكسر رقم تشافي

تقارير: رحيل سواريز عن برشلونة يقرب ميسي من الرحيل

رحيل ميسي عن برشلونة .. القصة من البداية حتى النهاية

ميدو: من مصلحة كومان رحيل ميسي عن برشلونة.. اعرف السبب

مفاوضات متقدمة بين ميسي ومانشستر سيتي

قنبلة ميسي تنفجر في صحف إسبانيا

ترشيحاتنا

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

شاهد.. الظهور الأول لـ كهربا بعد أزمته في الأهلي

في سابقة نادرة .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الأجهزة المعنية تتوجه لمنزل السيدة المسنة لتقديم العلاج اللازم

حافلة فريق الإسماعيلي تصل الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة

أغطية البصق.. وسيلة الشرطة الأمريكية لقتل السود خلال القبض عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور