بم أوصى خطيب المسجد الحرام الآباء والأمهات في بداية العام الدراسي

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إنه مما يعين على معرفة العقيدة، وصحيح الاعتقاد، والعناية بالعلم، ويحقق البشائر والتفاؤل والآمال، ونحن في غرّة عام هجري؛ استهلال عام دراسي جديد مفعم بالتطلعات والطموحات.





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إذ إنه في ظل هذه الجائحة المستجدّة يُقْبِلُ أبناؤنا وفتياتنا من طلابنا وطالباتنا على مقاعد الدراسة، غير أنها في مثل هذه الظروف الاحترازية تكون بالمقاعد الافتراضية، وهنا تبرز أهمية التعليم عن بعد. وأضاف «السديس» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة





وتابع: وضرورة الاستفادة من وسائل العصر التقنية، والمنصات الافتراضية، والتحولات الرقمية في جمع بين لغة الحاضر والرؤية المستقبلية في خدمة المسيرة التعليمية، كما تبرز أهمية تعاون البيت والأسرة مع المدرسة والجامعة في تحقيق ذلك.





وأوصى الآباء والأمهات، والمعلمين والمعلمات، أن يبذلوا مزيدًا من الجهود التعليمية والتنسيقية والتربوية؛ حفاظًا على صحة وسلامة طلابنا وطالباتنا، معبرًا عن الشَكَرَ والتقدير للجميع على تجاوبهم وتعاونهم في خدمة دينهم ووطنهم، في ظل توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.



