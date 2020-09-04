رسميا.. ميسي يعلن بقاءه في صفوف برشلونة للموسم المقبل





وتحدث ميسي في حوار صحفي لموقع جول العالمي، أكد فيه بأنه سيبقى في صفوف برشلونة الموسم المقبل وهو الموسم الأخير في عقده، ليختتم مشواره في الفريق الكتالوني.



وأشار ميسي إلي أنه كان يرغب في الرحيل في الوقت الحالي بسبب السياسة الكارثية لبارتوميو رئيس النادي الذي أكد أنه سيدمر الفريق على حد قوله، وأنه لن يرحل لأنه لا يريد الدخول في نزاع قانوني مع برشلونة.





وكان ميسي قد طلب الرحيل مجانًا عن برشلونة هذا الصيف.





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الموسم المقبل 2020-2021.

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي عن بقائه في صفوف برشلونة الموسم المقبل، لينهي المسلسل العصيب التي عاشه مشجعو الفريق الكتالوني في الأيام الماضي.