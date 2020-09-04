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محافظات

يا رب عشان خاطر البنتين دول .. آخر ما قاله طبيب المحلة المصاب بـ كورونا قبل تدهور حالته

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:18 م
طبيب المحلة المصاب
طبيب المحلة المصاب بـ كورونا محمد عبده
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أحمد على

شهدت غرفة الرعاية المركزة بمستشفى المحلة العام استمرار تدهور الحالة الصحية للطبيب الإنسان "مصطفى عبده " أخصائي أمراض القلب، عقب إصابته بعدوى فيروس كورونا طوال 3 أسابيع الماضية، حيث يخضع تحت الإشراف العلاجي الكامل وسط دعوات العشرات من محبيه من أقاربه وزملائه من الأطباء.

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وكانت آخر الكلمات التي دونها الطبيب الذي يعاني من إصابته بالوباء العالمي كوفيد 19 من الضيق فى التنفس وعدم القدرة علي الحركة لعدم ثبات درجة حرارة الجسد كلمات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منها :""يا رب علشان خاطر البنتين الغلابة اللي مالحقتش أحفظ وشوشهم بسبب الجري في الدنيا اشفيني".

وأضاف "اللهم راض بالقضاء والقدر ... رحمتك يا الله .. الدعاء .. الدعاء "  الأمر أصعب من القدرة على الشرح والتصوير ..كفاية الرئة مفيش فيها هواء يفتحها".

واستكمل :" كفاية القلب مع كل حركة أو لحظة تفكير ضرباته تقفز من خمسين لحد 130  ...وكفاية يبقى في حاجة بتسد القصبة الهوائية وأنت حاسسها لكن جهاز التنفس اللي قايم بالمهمة مكانك مش حاسس بيها وضغط قصاد ضغط والصدر عاوز ينفجر ..مش مهم أي أعراض والمشكلة في الوقت اللي مش بيمر والدقيقة بتمر ستين سنة مش ستين ثانية ..ويا ريتها تمر ولما بتمر ما بتبقاش عارف الدقيقة اللي بعدها هتحصلها وتمر ولا ايه هيحصل وما بتبقاش عارف الوقت ده كده في مصلحتك ولا بيلعب بذكاء ضدك ..أنا مش قادر فعليا ومرهق خلاص ... ادعوا لي" .

يا رب عشان خاطر البنتين دول .. آخر ما قاله طبيب المحلة المصاب بـ كورونا قبل تدهور حالته
يا رب عشان خاطر البنتين دول .. آخر ما قاله طبيب المحلة المصاب بـ كورونا قبل تدهور حالته
يا رب عشان خاطر البنتين دول .. آخر ما قاله طبيب المحلة المصاب بـ كورونا قبل تدهور حالته
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