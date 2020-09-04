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حوادث

الدكتور الذئب.. ضبط طبيب نفسى تحرش بالمرضى في طنطا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:47 م
تحرش بسيدات
تحرش بسيدات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين في طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوعا من أنواع العلاج النفسى.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.. حيث أمكن تحديد الطبيب وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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