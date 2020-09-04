وفاة والد جيهان قمري.. تفاصيل الجنازة والعزاء

أعلنت الفنانة جيهان قمري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والدها، ناعية إياه بكلمات من الحزن والأسى.
وأعلنت جيهان قمري، عبر حساب فيسبوك، أن جثمان والدها سوف يتم تشييعه غدًا السبت 5 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشر، ظهرًا من كنيسة مار رومانوس - حمانا.
ولم تعلن أسرة والد جيهان قمر، عن تفاصيل تخص العزاء، ووجهت الشكر لكل من يشارك بصلاة الجنازة من منزله حفاظًا على إجراءات السلامة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وكتبت جيهان قمري، ناعية والدها: «ياحبيبي ياغالي تركتني ورحت..ياحنون ياطيب ياكريم ...كسرتلي ضهري ياعمري ... مابقى عندي حدا يحضني وابكي بحضنه ويضمني عاصدره بحنيه.. مثواك الجنه».