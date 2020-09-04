وفاة والد جيهان قمري.. تفاصيل الجنازة والعزاء

أعلنت الفنانة جيهان قمري ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والدها، ناعية إياه بكلمات من الحزن والأسى.





وأعلنت جيهان قمري ، عبر حساب فيسبوك، أن جثمان والدها سوف يتم تشييعه غدًا السبت 5 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشر، ظهرًا من كنيسة مار رومانوس - حمانا.





ولم تعلن أسرة والد جيهان قمر، عن تفاصيل تخص العزاء، ووجهت الشكر لكل من يشارك بصلاة الجنازة من منزله حفاظًا على إجراءات السلامة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.



