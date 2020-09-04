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رياضة

كما انفردنا.. ميسي يشرح أسباب طلبه الرحيل ثم البقاء في برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
شرح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريقه برشلونة الإسباني أسباب طلبه الرحيل عن البارسا ثم تراجعه عن ذلك القرار.

وكان " صدى البلد" قد انفرد منذ لحظات بتفاصيل إعلان ميسي تراجعه عن قرار الرحيل عن الفريق.

وأرجع ميسي أسباب رحيله عن برشلونة إلى أنه لا يريد الدخول في نزاع قانوني مع برشلونة النادي الذي تربى فيه، واصفًا إياه بأنه نادي حياته، لكنه لم يكن سعيدًا وأراد الرحيل بسبب بارتوميو رئيس النادي، وأنه مؤمن بأنه لن يفيد مشروع برشلونة الجديد مع كومان، وأراد أن يفسح الطريق أمام اللاعبين الشباب لقيادة برشلونة.

وأشار ميسي إلى أن بارتوميو وعده بإمكانية رحيله عن الفريق بعد نهاية الموسم المنقضي، لكنه لم يف بوعوده واصفًا إياه بالكارثة الذي سيدمر برشلونة.
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