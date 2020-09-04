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رياضة

ميسي: تشكيك الناس في حبي لـ برشلونة جعلني أتألم .. وابني بكى لعلمه بإمكانية رحيلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:28 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقاءه في صفوف برشلونة الموسم المقبل وعدم رحيله عن البارسا.

وقال ميسي في تصريحات لموقع جول العالمي:"القريبون مني كانوا  دائمًا معي وبجانبي في تلك الأزمة، وهذا يكفيني ، لكنني شعرت بالأذى من حديث الناس ومن الصحافة الذي يشككون في وفي برشلونة ويقولون اشياء لا استحقها."

وأضاف:"عالم كرة القدم صعب جدًا وهناك الكثير من الناس المنافقين، وهذا ساعدني على معرفة العديد من الشخصيات الكاذبة، ما جعلني أتألم بشدة؛ الناس التي شككت في حبي لبرشلونة"

وأكمل :"تياجو ابني بكى، وقال لي: لا تجعلنا نغادر برشلونة، عائلتي بالكامل بكت بعد إخباري لهم برحيلي عن برشلونة."

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.
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