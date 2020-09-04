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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ زيزو في مران الزمالك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أدى أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة، في جيمانيزيوم النادي، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. 

واكتفى اللاعب بهذه الفقرة فقط وفقًا لتعليمات الجهاز الفني، في ظل المعاناة من الإرهاق بسبب  تلاحم اللقاءات.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز أمس على بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم على استاد القاهرة بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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