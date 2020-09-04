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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ حراس الزمالك في مران اليوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خصص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية لرباعي الحراس محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي.

يأتي هذا، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وعقب انتهاء الفقرة التأهيلية؛ خاض الرباعي تدريبات فنية قوية، تم خلالها تدريبهم على بعض الأمور المعينة.

و استكمل جنش و أبوجبل التدريبات في جيمانيزيوم النادي، في حين استكمل عواد وصبحي التدريبات تحت قيادة عبدالسلام.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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