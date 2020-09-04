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رياضة

مرتضى منصور: حذرت الأهلي من كهربا.. وأنتظر عرضه للبيع

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ضم واقعة اعتداء محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في شكوى الزمالك ضد اللاعب أمام الـ"فيفا".

وأضاف مرتضى منصور، في بداية اجتماعه مع مسئولي الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقر النادي، اليوم، أنه قالها من قبل أن كهربا هديته لأخيه وحبيبه الخطيب؛ بعد أن حذره من قبل أنه لاعب منحوس.

وكان كهربا، سبب خسارة الزمالك للسوبر المصري، قبل سنوات؛ بسبب إهداره لركلة جزاء.

وأكمل منصور: "أنتظر القيم والمبادئ الحقيقية في الأهلي؛ بعد اعتداء كهربا على سيد عبد الحفيظ". 

واستطرد: "أقر وأعترف بأن الأهلي نادي مبادئ وقيم، لكن ما قيمة العقوبة مليون جنيه، في ظل عقده الذي يقارب الـ ٢٠ مليونا؟".. مكررا "أنتظر مشاهدة عرض كهربا  للبيع؛ حيث لن يشتريه أحد".
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