مرتضى منصور: حذرت الأهلي من كهربا.. وأنتظر عرضه للبيع

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ضم واقعة اعتداء محمود عبدالمنعم "كهربا" ، لاعب الأهلي ، على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في شكوى الزمالك ضد اللاعب أمام الـ"فيفا".





وأضاف مرتضى منصور ، في بداية اجتماعه مع مسئولي الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي ، بمقر النادي ، اليوم ، أنه قالها من قبل أن كهربا هديته لأخيه وحبيبه الخطيب؛ بعد أن حذره من قبل أنه لاعب منحوس.





وكان كهربا، سبب خسارة الزمالك للسوبر المصري ، قبل سنوات؛ بسبب إهداره لركلة جزاء.





وأكمل منصور: "أنتظر القيم والمبادئ الحقيقية في الأهلي؛ بعد اعتداء كهربا على سيد عبد الحفيظ".



