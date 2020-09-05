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اقتصاد

البورصة الأردنية ترتفع 0.31% في أسبوع.. تفاصيل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
بورصة الأردن
بورصة الأردن
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وكالات
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.31%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1581.6 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.1 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق.

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جاء ذلك بنسبة انخفاض 15.5%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.5 مليون دينار أردني، مقارنة مع 24.3 مليون دينار للأسبوع السابق.

فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 27.5 مليون سهم، نفذت من خلال 10987 صفقة.
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