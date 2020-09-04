في لقاء حواري مفتوح بالشرقية.. أشرف صبحي: تمكين الشباب من تقلد المناصب القيادية.. مؤتمرات للانخراط في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ويجب إقامة مشروعات خاصة بهم والاستفادة من القروض

الدكتور أشرف صبحي:

تنظيم العديد من المؤتمرات لتمكين الشباب من الإنخراط في المجالات المختلفة

الشباب استطاعوا تولي مناصب نواب محافظين ووزراء

وأدعو الشباب لإقامة مشروعات خاصة بهم





محافظ الشرقية:

لقاءات مستمرة بالشباب لتبادل الرؤى والأفكار وحل المشكلات

وضع البرامج والخطط لتأهيل الشباب للمشاركة في إتخاذ القرار





حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للشرقية اليوم على عقد لقاء مفتوح مع عدد من شباب المحافظة بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وأثني الوزير على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والمديرية والعمل سويًا في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية داخل محافظة الشرقية.





وناشد الوزير الشباب بعدم الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة والتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنها المدنية ومساندتهم في الحرب ضد الإرهاب الأسود للقضاء عليه واستئصاله من جذوره للمضي قدمًا نحو الإستمرار في تنفيذ وإقامة المشروعات التنموية العملاقة وجني ثمارها لتستعيد مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.





وقال صبحي إن الدولة المصرية خلال هذه الفترة الحالية تشهد الكثير والكثير من التحديات الداخلية والخارجية ، مؤكدًا أن القيادة السياسية وضعت رؤية لمواجهة هذ التحديات نعمل جميعًا على تنفيذها ونسعى جاهدين لتقديم الحلول المثلى لحلها .





وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا كبيرًا بالشباب حيث قامت بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية لتمكينهم بالإنخراط في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية و توليهم مناصب نواب ومحافظين ووزراء ، بعد أن تم تنمية قدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم.

ودعا الوزير الشباب لإقامة مشروعات خاصة بهم والإٍستفادة من القروض التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للقضاء على البطاله وتحسين مستوى معيشتهم.

كما شهد اللقاء بعرض فيلم عن إنجازات مديرية الشباب والرياضة والتي شملت الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب بمختلف القرى والمراكز والمدن ، وكذلك الأنشطة والفاعليات التي قدمتها المديرية أون لاين أثناء مواجهة جائحة كورونا تطبيقا الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.





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من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه يحرص على عقد لقاءات مستمرة بالشباب لتبادل الرؤى والأفكار معهم وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التي تعاني منها المحافظة وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الحلول والمساعدة في إتخاذ القرار .









وأكد المحافظ على أن شباب الشرقية شباب واع ومستنير يتسم بالوطنية والإخلاص في العمل .





ونوه المحافظ إلى الدور الشبابي خلال جائحة كورونا والذ كان أبرزه إطلاق مبادرة إرادة شعب الشرقية " اسبوع الحسم " وهي مبادرة شبابية إستهدفت توعية المواطنين بالفيروس وطرق الوقاية منه وكيفية التغلب عليه .





وانتشرت مجموعات عمل من الشباب تجوب مراكز ومدن المحافظة لتوعية المواطنين بطرق الوقايه من فيروس كورونا للحفاظ على صحتهم وسلامة مجتمعهم .





وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا كبيرًا بالشباب وتضع البرامج والخطط لتأهيلهم لتولي المناصب القيادية والمشاركة في إتخاذ القرار ، محذرًا الشباب بعدم الإنسياق وراء مروجي الشائعات واللذين يحاولون تحطيم الدولة من خلال نشر الاكاذيب لزعزعه امن واستقرار البلاد.





من جانبه ، قدم وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية لدعمهما الدائم والمستمر لكافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها المديرية لتنمية مهارات وقدرات الشباب واستثمار اوقات فراغهم بطرق ايجابية وجعلهم قوة مفيدة في المجتمع ، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة تذخر بشباب جاد ومخلص إستطاع في الفترة الأخيرة تقلد مناصب قيادية ساهمت في تحسين مستوى الأداء وقدمت أفضل الخدمات في قطاع الشباب والرياضة.

وعلى هامش الإحتفالية قام وزير الشباب ومحافظ الشرقية بتكريم الشاب عادل أيمن الناجي بمنحه شهادة تقدير لمشاركته في مبادرة الدراجات على مستوى الجمهورية حيث قام بالسفر والترحال بين المحافظات من الزقازيق إلى أسوان

كما قام وزير الشباب يرافقه محافظ الشرقية بافتتاح معرض للفنون التشكيلية والذي شارك فيه الموهوبون من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة باعمال فنية نالت إعجاب الحضور.