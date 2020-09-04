برلمانية عن استئناف الرحلات بين مصر وروسيا: يدعم التعاون بين البلدين

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، إن عودة الرحلات بين مصر وروسيا بعد توقف دام 5 أشهر منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، خطوة إيجابية وبناءة، وتدعم حجم التعاون بين البلدين.





وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم تقديم تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة طبقا لاعلى المعايير العالمية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، من قبل شركاء مجلس الأعمال والبرلمان الروسى، وهو ما عزز من اتخاذ قرار الاستئناف.

جدير بالذكر أن الناقل الروسى يستأنف رحلاته مع القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر الجارى بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا حيث تم فتح مبيعات التذاكر بمكاتبه وعلى موقعه الرسمى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف.