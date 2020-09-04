AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية عن استئناف الرحلات بين مصر وروسيا: يدعم التعاون بين البلدين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:12 م
استئناف رحلات الطيران
استئناف رحلات الطيران الروسية
Advertisements
ماجدة بدوى
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، إن عودة الرحلات بين مصر وروسيا بعد توقف دام 5 أشهر منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، خطوة إيجابية وبناءة، وتدعم حجم التعاون بين البلدين.

وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم تقديم تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة طبقا لاعلى المعايير العالمية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، من قبل شركاء مجلس الأعمال والبرلمان الروسى، وهو ما عزز من اتخاذ قرار الاستئناف.
 
جدير بالذكر أن الناقل الروسى يستأنف رحلاته مع القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر الجارى بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا حيث تم فتح مبيعات التذاكر بمكاتبه وعلى موقعه الرسمى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية اعتبارا من الشهر المقبل

شركة أيروفلوت الروسية تبدأ ببيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

"أيروفلوت"الروسية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة من 9 سبتمبر

ترشيحاتنا

علاج بالحضن.. زوجة الطبيب المتهم بالتحرش: جوزي مظلوم.. وكل ذنبه إنه ناجح

مين يقدر على الأهلي.. يهزم دجلة بثنائية ويوسع الفارق مع الوصيف

العثور على جثة طفلة مقتولة في جوال بإحدى قرى الدقهلية

يواصل الرد على منتقديه.. مروان محسن يتألق ويحرز الهدف الأول للأهلي أمام دجلة

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور