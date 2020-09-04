أهم أعمال الري اليوم.. استكمال الجولة التفقدية بـ جنوب سيناء لمواقع تنفيذ عمليات الحماية من أخطار السيول.. وتأهيل ترعه وصله تطاي وميت الحارون

قامت مصلحة الرى اليوم الجمعة بالكثير من الأعمال المهمة ومنها أعمال الحماية من أخطار السيول، واستكمال تأهيل وتبطين الترع، والتحول للرى الحديث،وتنفيذ أعمال التطهيرات على الترع ومخرات السيول.









1. أعمال الحماية من اخطار السيول:









فاستكمالا للجولة التفقدية بمحافظة جنوب سيناء لتفقد مواقع تنفيذ عمليات الحماية من أخطار السيول الجارية والتي يقوم بتنفيذها والاشراف عليها قطاع المياه الجوفية.









قام المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري اليوم الجمعة 4-9-2020 بتفقد مواقع أعمال الحماية الجاري تنفيذها ضمن اعمال المرحلة الثانية بطابا وذلك على اودية (وادي ام مغرا – وادي أبو صوير – وادي الحميرة) والتي تشمل عمل حواجز وقنوات صناعية.





كما شملت الزيارة تفقد اعمال الحماية بمدينة نويبع والتي تمثلت في:









- حاجز وادي الصاعدة البيضا في نويبع (طول 415 م – فرق المنسوب 3.5 م) ويهدف لحماية منطقة المزينة والميناء وطريق نويبع /طابا وخط الغاز بمدينة نويبع،





- بحيرة صناعية على أحد الاودية الفرعية التي تصب على المدينة.





هذا بالإضافة الى تفقد سد وادي الجيبي بدهب والذي يساهم في حماية منطقة دهب من اخطار السيول ويخدم أغراض تغذية الخزان الجوفي.





2. المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع:





علي الجانب التنفيذي للمشروع ...





تستمر الادارات العامة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، حيث جارى العمل بالمواقع الآتية:





- تأهيل ترعه بحر ابوزهره والغريب مركز زفتي -محافظه الغربية بطول ١١.٤٦٠ كم – اشراف قطاع التطوير.





- تأهيل ترعه وصله تطاي وميت الحارون مركز السنطه ومركز زفتي-محافظه الغربية بطول٤.٠٢٠كم - اشراف قطاع التطوير.





- اقتراب نهو تنفيذ عملية تأهيل ترعه وصله سحيم بطول 1.10 كم بمحافظه الغربية اشراف الإدارة العامة لتطوير ري وسط الدلتا/قطاع التطوير.

- تأهيل ترعة ابو سلطان من الفم حتى النهاية، جاري اعمال مباني الدبش وصب الخرسانة.





- ترعة الجزازرة بزمام ري سوهاج – اشراف إدارة توسع أسيوط.





- بدء أعمال التطهير والارنكة في ترع (الرقية _ حاجر كومير _ الأخماس) ضمن عملية تأهيل وتبطين ترع هندسة الموارد المائية والري باسنا-مركز اسنا-محافظة الأقصر تحت اشراف ادارة توسع اسنا.





وتماشيا مع البرنامج الزمني للطرح والترسية:





- تم الإعلان عن عدد 1 عملية تأهيل بأطوال إجمالية 4.480 كم بالإدارة العامة لري القليوبية.





3. في إطار خطة التحول للري الحديث بديلا عن الرى السطحي لتوفير مياه الري وتقليل الفواقد الى الحد الأدنى:





فى جانب التوعية ونشر إيجابيات أنظمة الري الحديث وفوائده:





- تم أمس الخميس الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ عقد اجتماع لروابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بهندستي الطلمبات وشمال الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة وبحضور السيد المهندس/مجدي الشحات رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي والمهندسة فاطمه نصر مدير عام التوجيه المائي بشرق الدلتا ومدير عام ري الصالحية وفريق التوجيه المائي بشرق الدلتا ومديري هندستي الطلمبات وشمال الصالحية ومشرفي الهندستين لمناقشة موضوع التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.





4. متابعة تنفيذ الأعمال على مرافق الري:





- جار أعمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي الغربية مركز سوهاج محافظة سوهاج - إشراف اداره توسع أسيوط.

5. أنشطة متابعة وتنفيذ أعمال التطهيرات على الترع ومخرات السيول ومتابعة تشغيل محطات الري:

استمرار متابعة اعمال التطهيرات للترع ومخرات السيول بنطاق إدارات الري على مستوى الجمهورية.





6. في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على املاك الري والنيل:





فيما يخص إزالة التعديات على حرم الترع وأراضي أملاك الرى وأنشطة حماية النيل تستمر الادارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الاجازات الرسمية في مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة القيام بالتعامل الفوري معها ان وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.



