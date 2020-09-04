اتسرق إزاي معرفش!.. تعليق ساخر من الحضري على واقعة اختفاء كأس أمم أفريقيا

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ساخرا من أحد مسرحيات فؤاد المهندس.

وعلق: "#كاس_الأمم_اتسرق ازاي معرفش".

وبدأت الأزمة تكتشف يوم الاثنين الماضى حيث كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن ضياع كأس أمم أفريقيا وبقية المقتنيات فى الجبلاية التى ضاعت فى حريق الاتحاد الشهير.





وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية الجديدة منذ تكليفها ومرور عام على تواجدها داخل الجبلاية لم تتطرق إلى استرداد كأس أمم أفريقيا وبقية المقتنيات التى تعرضت إلى الحريق عام ٢٠١٣.





تابع: اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية لدى طرح الاستعداد للاحتفال بالمئوية للجبلاية تم اقتراح وضع الكؤوس فى البهو الخاص بالاتحاد حيث إنه يعتبر واجهة الاتحاد.





أشار إلى أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية استدعى اثنين من الإدارة المالية والمخازن خلال تواجدهما فى مقر الاتحاد مؤخرا للاستفسار عن وجود كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات الأخرى من أجل وضعها فى البهو الخاص بالجبلاية.