آخر أيام الصيفية.. سفير الصين في الرياض ينشر أشهر أغاني فيروز

نشر سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية "تشن وي تشينغ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رابطًا لأغنية صينية لحنها مأخوذ من واحدة من أشهر أغاني السيدة فيروز وهي أغنية "آخر أيام الصيفية".





وكانت المطربة اللبنانية الشهيرة، التي توصف بكونها "أيقونة الفن اللبناني"، قد قدمت هذه الأغنية ضمن مسرحية "ميس الريم" في عام 1975.









وكتب السفير الصيني في تغريدته التي شاركها باللغة العربية في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "استمتع بلحن فيروز من الفنانة الصينية جو مينغ ينغ، الذي تم تسجيله في ثمانينيات القرن الماضي.. هل تعرف اسم الأغنية؟".





وقوبلت هذه التغريدة بتفاعل من قبل العديد من الرواد، الذين أشادوا في تعليقاتهم بفن وموهبة السيدة فيروز وألحان الرحابنة التي "وصلت إلى أعتاب سور الصين العظيم"، وأجابوا على سؤاله موضحين أن اسم الأغنية المقتبس منها اللحن هو "آخر أيام الصيفية".









تجدر الإشارة إلى أن انتشار أغاني السيدة فيروز وألحان أغانيها لم يقتصر على الصين فحسب، فعلى سبيل المثال أدى الفنان الإيطالي "تينو فافازا" في إحدى حفلاته أغنية "أعطني الناي" لكن بطريقة أوبرالية؛ وأدت الفنانة اليابانية عاشقة اللحن الشرقي "ناو كوياسو" أغنية "نسم علينا الهوى".



