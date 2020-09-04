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تعليم

لراغبي الانضمام لـ جيش مصر الأبيض.. شروط الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف في جامعة حلوان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم
اعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء برنامج معتمد مكثف للتمريض  لخريجى الجامعات ، مشيرا الى ان مدة دراسة البرنامج هى 24 شهرآ فقط  بالاضافة الى 6 اشهر امتياز ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل بالاضافة الى الفصل التمهيدى .

وننشر لراغبى الانضمام للبرنامج  شروط التقديم  و هى : 

  1/ ان يكون الطالب من الشعبة العلمية فى الثانوية العامة 

  2/ ان يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس والليسانس بمعدل تراكمى لا يقل عن 60% 

  3/ ان تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى له فى الثانوية العامه 

  4/ اجتياز المقابلة الشخصية 

  5/ اجتياز الكشف الطبى 

  6/ واجتياز بعض المقررات التأهيلية التى تعدها الكلية للتجهيز الكلية  

  7/ وفى حالة كان الطالب من شعبة علمى رياضة فى الثانوية العامة يجب على دراسة مادة الاحياء خلال فترة الدراسة التأهيلية 
  
ويتميز البرنامج المكثف، بالآتي : 

- دراسة مقررات كلية التمريض ولكن فى مدة زمنية اقل

ويحصل خريج البرنامج على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 

وأوضحت الكلية ان اخر موعد التقدم للبرنامج و تسليم اوراق  الالتحاق من الخميس 10 سبتمبر وتعقد المقابلات الشخصية الثلاثاء 15 سبتمبر . 
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