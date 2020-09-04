لراغبي الانضمام لـ جيش مصر الأبيض.. شروط الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف في جامعة حلوان

اعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء برنامج معتمد مكثف للتمريض لخريجى الجامعات ، مشيرا الى ان مدة دراسة البرنامج هى 24 شهرآ فقط بالاضافة الى 6 اشهر امتياز ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل بالاضافة الى الفصل التمهيدى .





وننشر لراغبى الانضمام للبرنامج شروط التقديم و هى :





1/ ان يكون الطالب من الشعبة العلمية فى الثانوية العامة





2/ ان يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس والليسانس بمعدل تراكمى لا يقل عن 60%





3/ ان تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى له فى الثانوية العامه





4/ اجتياز المقابلة الشخصية





5/ اجتياز الكشف الطبى





6/ واجتياز بعض المقررات التأهيلية التى تعدها الكلية للتجهيز الكلية





7/ وفى حالة كان الطالب من شعبة علمى رياضة فى الثانوية العامة يجب على دراسة مادة الاحياء خلال فترة الدراسة التأهيلية

ويتميز البرنامج المكثف، بالآتي :





- دراسة مقررات كلية التمريض ولكن فى مدة زمنية اقل





- ويحصل خريج البرنامج على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج



