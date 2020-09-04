تحركات برلمانية عاجلة لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة.. نواب : إهمال جسيم وكارثة.. لابد من جرد شامل للتعرف على باقي المسروقات

برلماني يطالب بتحقيق فوري في سرقة كاس الامم الافريقية و يؤكد : اهمال جسيم

الزياتي يسأل :

من سهل سرقة الكأس من الاتحاد و ما حدث يعكس تقصير جسيم





برلماني :

اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة كارثة و لابد من تحقيق عاجل وجرد فوري





فوزي فتى :

اجهزة الدولة قادرة على تحديد. الجاني ومحاسبته على إهدار ممتلكات الشعب









طالب مجموعة من اعضاء مجلس النواب بالتحقيق العاجل بشأن اختفاء الكئوس والدروع من اتحاد الكرة ، واصفين ما حدث بالاهمال الجسيم و الكارثة التي تتطلب تحرك عاجل كما طالب النواب " باجراء جرد شامل للتعرف على باقي المسروقات.









و قال النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب إن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة كارثة، متابعا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"" كان يجب وضع الكؤوس و الاوسمة و الميداليات في متحف ليزورها الناس و يتعرفوا على توقيت الحصول عليها".









و اكد النائب، ان " ما حدث كارثة و لابد من محاسبة المسئول عن ذلك و يجب اجراء الجرد الشامل للتعرف على ما اختفى داخل اتحاد الكرة خلال المرحلة السابقة و ما الذي تبقى.









واضاف عضو مجلس النواب، أن هذه ممتلكات الشعب و ليس الاتحاد آو نادي بعينه مضيفا " اجهزة الدولة قوية و ستحقق في الامر لتتعرف على الجانى مضيفا " لابد من التحقيق في الامر و معاقبة من تسبب في ذلك.









و قال النائب فوزي فتى " الامر يتطلب اجراء جرد شامل و تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على سبب اختفاء كأس الأمم الأفريقية و غيره و قال يجب وضع الكؤوس والأوسمة والبطولات الخاصة بالمنتخب المصري. في متحف و يتم الاحتفاظ بها و ليس مخزن أو خزينة الاتحاد









شدد النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب على ضرورة اجراء تحقيق عاجل في اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة واصفا ما حدث بالكارثة









واكد عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "لابد من تشكيل لجنة من وزارة الداخلية و الشباب و الرياضة لبحث الامر و قال عضو مجلس النواب "التحقيق في الواقعة سيكشف المتسبب في ذلك و سلطات الدولة تستطيع ضبط الجاني او السارق.









و قال الزياني ما حدث اهمال جسيم متسائلا اين الرقابة على هذه الكؤوس و الاوسمة و من سهل الاستيلاء عليها و من المسئول من داخل الاتحاد مستطردا ما حدث يعبر عن تقصير شديد









طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل فيما تردد بأنه لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة.









وتساءل "حساسين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا: "أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء".









وقال الدكتور سعيد حساسين، إنه إذا كانت الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم تم سرقتها وتبديدها، فإنه يجب محاكمة جميع المسئولين عن ضياعها.









وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق امام الرأى العام بشأن هذا الملف.









و ياتي ذلك بعد اعلان اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة عقب رغبة اللجنة الخماسية في عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.





و كان الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق قد اعلن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.