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رياضة

ميسي: لم أجد السعادة في آخر سنواتي مع برشلونة.. كل شيء أصبح صعبًا هنا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بأنه لم يجد السعادة داخل البارسا في أخر سنواته هناك.

وكان ميسي قد أعلن منذ قليل عن بقائه في صفوف برشلونة الموسم المقبل.

وقال ميسي في حوار لموقع جول العالمي:"في آخر سنواتي مع برشلونة.. لم أجد السعادة ولذلك أردت الرحيل عن الفريق."

وأضاف:" لقد كان عامًا صعبًا، عانيت كثيرًا في التدريبات، في المباريات وفي غرف الملابس، كل شيء أصبح صعبًا بالنسبة لي، وبالنسبة لي أتى الوقت الذي أبحث فيه عن طموحات جديدة."

وأكمل قائلًا:" لقد حظيت بعامًا عصيبًا، ولكن إذا قارنت موقفي بموقف المصابين بفيروس كورونا والذين فقدوا أحبائهم، فأنه يجب عليً أن أبقى هنا، سأبذل قصارى جهدي هنا."
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